BLACKPINK, la girlband de K-Pop continúa conquistando escenarios y países conforme su fandom (Blinks) crece día a día. Las jóvenes artistas, integrantes de BLACKPINK, son muy activas en sus redes sociales, se encuentran constantemente comunicándose con sus fanáticos. Tan grande es su influencia en plataformas que redes como TikTok, Instagram y principalmente YouTube han acumulado enormes número de vistas por cada video, baile, o contenido que Blackpink crea.

La energía única de Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo ha logrado romper récords y llevar su popularidad más allá de Asia. En esta nota te contamos cuáles de sus videos musicales han logrado sobrepasar la barrera de los 100 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué videos de BLACKPINK suman 100 millones de vistas en Youtube?

A continuación detallaremos 5 de los vídeos musicales de BLACKPINK que han sido un éxito en tiempo récord.

1) How you like that

´How you like that´ encabeza la lista de MV exitosos, este video musical ha superado el billón de reproducciones y los 22 millones de me gusta. Publicado el 26 de junio del 2020, ha logrado una gran popularidad global.

Te compartimos el video oficial:

Las chicas de BLACKPINK son conocidas mundialmente por su talento, contagiosas personalidades y su grandioso atractivo. Algo que se debe resaltar de la girlband son sus puestas en escena conformadas por su coreografía. How You Like That dance perfomance video también es igual de popular que el MV oficial y a su vez ha superado los 100 millones con un resultado de 923 millones de reproducciones hasta el momento. Te compartimos el video:

2) Ice cream

La colaboración más esperada por las/los Blinks, Ice cream junto a Selena Gómez, toma el segundo puesto del top 5 dentro de los videos musicales más populares de Blackpink en YouTube. Publicado el 27 de agosto del 2020, este MV ha alcanzado 666 millones de reproducciones. El colorido de video ha sumado hasta el momento 17 millones de likes.

No puedes perdértelo:





Como extra, también te compartimos el behind the scenes de Ice cream, un video colorido y dulce en el que las integrantes de BLACKPINK mostraron su lado más feminino:





3) Kill This Love

Este single conforma el tercer puesto, uno de los hits más recordados de BLACKPINK, publicado el 4 abril del 2019. Kill this love cuenta con 1.4 billones de vistas y es el tercero video de la girlband en llegar al billón en un tiempo récord. Asimismo, el atrevido video lleno de acción y grandes outfits es el segundo más antiguo de la lista.

Te lo dejamos a continuación:





4) Lovesick Girls

Lovesick Girls se estrenó un 7 de octubre del 2020, definitivamente el año de BLACKPINK. El single perteneciente a “THE ALBUM” logró sobrepasar las 100 millones de reproducciones en un tiempo récord estimado. Actualmente cuenta con 514 millones de vistas. En este MV pudimos conocer más la faceta actoral de las artistas, y se hace visible su crecimiento como artistas sin perder la calidad, puestas en escenas y producción a la que nos tienen acostumbrados.





5) DDU-DU DDU-DU

Uno de sus mayores éxitos globales y su ingreso al mercado estadounidense. Este MV alcanzó las 1.7 billones de vistas, y fue estrenado el 15 de junio del 2018. DDU-DU DDU-DU se encuentra dentro del ranking de los más vistos en Youtube, cuenta con 19 millones de me gusta y es el video más antiguo de este top 5.

El beat y melodía pegadiza hizo que este single conquiste el mundo y BLACKPINK se internacionalice, te lo compartimos a continuación:

¿Cuál es tu MV favorito de BLACKPINK? No hay lugar a duda del talento de esta agrupación a la cual le espera más éxitos en el futuro.

