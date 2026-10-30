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Blessd se presentó el jueves 29 de octubre de 2026 en el Arena 1, en la Costa Verde, durante la reapertura del recinto tras su clausura.
Blessd se presentó el jueves 29 de octubre de 2026 en el Arena 1, en la Costa Verde, durante la reapertura del recinto tras su clausura.
Por Ángel Navarro Quevedo

Stiven Mesa Londoño inició su carrera vendiendo caramelos en su colegio de Antioquia, donde sus compañeros mayores y sus clientes le decían “Bendiciones”. De ahí salió “Blessings”, la palabra que lleva tatuada en la mano, y también el nombre artístico: de TNMC a Bless, y de Bless a Blessd. Esa noche, cuando el Arena 1 reabría sus puertas tras la clausura, el ahora artista internacional salió a escena con joyas que, a ojo de buen cubero, bien podrían competir en precio con el total de las entradas vendidas para su concierto.

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