El artista colombiano Blessd presentó este viernes el listado de temas de su próximo álbum de estudio titulado “El mejor hombre del mundo”, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 9 de abril.

El anuncio se dio a conocer a través de un video promocional grabado junto al futbolista Lucho Díaz en las instalaciones del Bayern de Múnich, vinculando nuevamente el mundo del deporte con su propuesta musical.

La producción, realizada íntegramente bajo la visión del reconocido productor Ovy On The Drums, busca un equilibrio entre la identidad urbana que caracteriza al cantante y una producción más sofisticada, indicó su sello discográfico.

Entre las colaboraciones más destacadas del proyecto se encuentran figuras internacionales como Anuel AA y Myke Towers, además de talentos locales como Crudo Means Raw.

“Es el proyecto más grande y comercial de mi carrera”, aseguró Blessd mediante un comunicado oficial, tras haber cerrado el 2025 como el músico más escuchado en Spotify Colombia.

Por su parte, la discográfica destacó que el trabajo busca una “visión más universal y refinada”, aunque aclararon que se ha mantenido la “esencia de calle que define su identidad”.

Emotivo reencuentro entre Marisol y Janet tras muchos años de amistad. Se abrazan con cariño, recordando lo que saben la una de la otra y dejando atrás rencores. '¡Abraba! ¡Qué espasa!', exclaman con emoción, destacando la importancia de la amistad verdadera.

¿Cuáles son las canciones del nuevo disco de Blessd?

El disco está compuesto por 12 canciones que transitan desde ritmos enérgicos hasta momentos introspectivos. El listado incluye:

Barrio Antioquia 2 (con Ovy On The Drums) Si las paredes hablaran (con Ovy On The Drums) Cachos (con Ovy On The Drums) Cardio (con Ovy On The Drums) Qué rico fuera (con Ovy On The Drums) Amor sin amor (con Ovy On The Drums) Todo contigo (con Ovy On The Drums) Hola qué tal (con Myke Towers) Gracias a mi dios (con Crudo Means Raw) Contigo sí (Solo) EMHDM (con Ovy On The Drums) Yogurcito remix (con Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. y ROA)