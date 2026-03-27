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Con 'El mejor hombre del mundo', Blessd 'da un paso hacia un sonido más pulido y expansivo, evidenciando una evolución clara en su propuesta artística', sostiene la discográfica | Foto: Instagram
Con 'El mejor hombre del mundo', Blessd 'da un paso hacia un sonido más pulido y expansivo, evidenciando una evolución clara en su propuesta artística', sostiene la discográfica | Foto: Instagram
Por Redacción EC

El artista colombiano Blessd presentó este viernes el listado de temas de su próximo álbum de estudio titulado “El mejor hombre del mundo”, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 9 de abril.

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