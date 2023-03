Travis Barker contó que se sometería a una cirugía tras dislocarse un dedo cuando ensayaba para la gira por Sudamérica y, aunque hicieron todo lo posible, Blink 182 anunció que se cancelan las presentaciones por Latinoamérica.

A través de Instagram, el vocalista Tom DeLonge señaló en un video que se encuentra triste, pero no podrán continuar con uno de los “más grandes shows” que habían preparado en su trayectoria.

“Quería decir que lo siento a todos en Sudamérica porque no podremos estar allá. Trabajamos muy duro y pasó uno de esos locos accidentes que nadie vio venir”, dijo al inicio de su mensaje.

“Travis se sometió a una cirugía y tenemos que estar bien y fuertes antes de hacer algo más. Esto es muy triste”, continuó DeLonge, quien junto a Barker y Scott Raynor fundaron Blink 182 a inicios de los años 90 en California (EE.UU.) y alcanzaron fama mundial a fines de aquella década e inicios de los 2000.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Blink 182 anunció la cancelación de su gira sudamericana de este 2023.

Cabe recordar que la banda tenía programada una gira por el continente latino para este 2023, con un concierto en Lima previsto para el 14 de marzo. Sin embargo, DeLonge manifestó que volverán el año que viene.

“Planeamos volver en 2024. Esto es devastador en muchos niveles. Sé que ustedes esperaron mucho. Pero vamos a rockear y a pasar un tiempo increíble con ustedes”, indicó.

Travis Barker y su accidente

Mediante su cuenta de Twitter, Travis Barker contó qué es lo que le pasó: “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me golpeé el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos. Tanto por hacer antes de morir”.

Travis Barker no indicó qué dedo ni en qué mano se ha lesionado. Cabe resaltar que no es la primera vez que el baterista sufre un accidente. En septiembre de 2006, se rompió el brazo izquierdo mientras grababa un videoclip con Hoppus. Además, en medio del concierto en San Diego de ese año, solo tocó con un brazo.