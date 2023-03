Travis Baker será operado por su lesión en el dedo y fans de Blink-182 aún tienen esperanzas

La banda Blink 182 canceló su gira por Latinoamérica, incluyendo un concierto en Perú, debido a una lesión sufrida por el baterista Travis Baker que requiere una cirugía inmediata. La banda tenía programado un concierto en Lima para el 14 de marzo.

La agrupación estadounidense tenía programado un concierto para este 14 de marzo en el Estadio San Marcos, la segunda parada - después de México este 11 de marzo – de un tour que los llevaría por países de la región como Argentina (17-19 de marzo), Chile (17-19 de marzo), Paraguay (21-22 de marzo), Colombia (23-26 de marzo) y Brasil (24-26 de marzo).

La causa de la cancelación fue una lesión sufrida por el baterista Travis Barker en el dedo anular el pasado 7 de febrero durante uno de los ensayos del grupo y que ahora se sabe requiere de una operación médica inmediata. “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me golpeé el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos. Tanto por hacer antes de morir”.

Fans de grupo esperaban que la recuperación fuera lo suficientemente rápida como para permitir que continuaran los conciertos, pero estas esperanzas fueron negadas esta mañana por un mensaje publicado en las redes sociales de Blink-182.