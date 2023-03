Travis Barker se dislocó el dedo mientras ensayaba para su gira por Sudamérica con Blink-182, esta noticia preocupó mucho a sus seguidores porque no estaría presente en el tour. Sin embargo, el baterista reveló que se someterá a una cirugía para su pronta mejoría.

En las imágenes, el integrante de Blink-182 mostró cómo luce su dedo y ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores quienes no pierden la esperanza de verlo en el escenario.

La banda estadounidense confirmó que llegará a Lima para presentarse el 14 de marzo en el estadio San Marcos. En el caso de Perú, será el segundo país que visitará después de México. Los músicos no sólo incluirán sus clásicos, sino que también parte del nuevo disco que ya han anunciado. De hecho, el pasado 14 de octubre lanzaron su nuevo sencillo ‘Ending’.

Blink-182 también incluyó a otros países de la región donde ofrecerá más de una presentación, como Argentina (17-19 de marzo), Chile (17-19 de marzo), Paraguay (21-22 de marzo), Colombia (23-26 de marzo), Brasil (24-26 de marzo), entre otros países y ciudades de Norteamérica.

Blink-182 confirmó que llegará a Lima para presentarse el 14 de marzo en el estadio San Marcos. Esta noticia generó revuelo entre los seguidores de la banda de rock, ya que vendrá por primera vez a Sudamérica en el marco de su gira mundial.

No obstante, esta noticia se ha visto opacada luego de que el baterista Travis Barker revelara que sufrió una lesión en la mano. Como es de conocimiento, su gira comenzará el 11 de marzo por México y se encontraba ensayando para ello y fue en una de esas que se fracturó.

Esto era un secreto a voces hasta que el mismo artista contó en Twitter lo que pasó: “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me golpeé el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos. Tanto por hacer antes de morir”.

Travis Barker no indicó qué dedo ni en qué mano se ha lesionado. Cabe resaltar que no es la primera vez que el baterista sufre un accidente. En septiembre de 2006, se rompió el brazo izquierdo mientras grababa un videoclip con Hoppus. Además, en medio del concierto en San Diego de ese año, solo tocó con un brazo.

“¿Se han dado cuenta de que nuestro baterista hace estas (cosas) con un (improperio) brazo? Nuestro baterista no necesita dos brazos”, dijo Hoppus al público. Hasta el momento, el pronóstico de su salud es incierto.