Todo parece indicar que la banda estadounidense Blink-182 llegará a nuestro país para ofrecer un show a sus fanáticos. Las especulaciones empezaron luego que en diversas zonas de la ciudad de Lima aparecieran carteles en los que se muestra el logo y nombre de la popular banda pop punk.

A través de Twitter, el usuario Daniel Vergaray D’Arrigo compartió un video en el que mostró uno de los carteles y escribió el siguiente mensaje: “¿Ya dieron un vistazo a los paneles de la ciudad? #Blink182, pronto la info oficial y más detalles”.

¿Dónde encontrar los carteles de Blink-182?

Unas horas después, Daniel Vergaray lanzó otro tuit en el que brindó detalles de los cinco puntos de Lima en los que fueron captados estos carteles que vienen emocionando a los fanáticos de Blink-182.

Cuadra 6 de la Av. Manuel Villarán.

Cuadra 14 de la Av. Angamos.

Cuadra 26 de la Av. de la Marina.

Cuadra 41 de la Av. Javier Prado.

Av. Evitamiento Mz A 38.

Dónde encuentras los paneles de #Blink182? Anota y saca fotazos, videos, todo! Ahí va🤘🏻☺️:



1. Av Manuel Villarán, cuadra 6

2. Av Angamos, cuadra 14

3. Av La Marina, cuadra 26

4. Av Javier Prado Este, cuadra 41

5. Av Evitamiento Mz A 38 pic.twitter.com/Ewt5Zn07P2 — Daniel Vergaray D'Arrigo (@danielefecto) October 8, 2022

Las reacciones en Twitter

Tras viralizarse esta información, los fanáticos de la banda estadounidense recurrieron a Twitter para expresar su emoción.

“Grande Perú no clasificando al mundial para poder ahorrar e ir a los conciertos Blink-182″, “Cartel publicitario ya casi casi confirmando que Blink 182 viene a Perú. Se que dije que nunca acamparía para un concierto pero, alistaré mi carpa para ese día”, “No se jueguen así.¿Cómo que Blink 182 viene a Perú? Sería un sueño hecho realidad poder ir a verlos”, “Los espero en Perú con toda mi fe, Blink 182″, son solo algunas reacciones de los fans de Blink-182.

Blink 182 en Perú.



Si necesitaba un motivo era este. — 👹🎎𝕂𝕌𝕊𝕆 𝕐𝔸ℝ𝕆🎎👹 (@Asadito_boy) October 8, 2022

🚨 En Perú ya comenzó a aparecer publicidad en pantalla gigante para la visita de Blink 182 a Sudamerica!!

🇨🇱 🇦🇷 🇧🇷 🇨🇴 🇵🇪



En Chile, la banda sería parte de Lollapalooza pic.twitter.com/QK9X8wn1UJ — Región Musicall (@RegionMusicall) October 8, 2022

La emoción es tanta que aún no lo creemos... Estamos esperando la próxima semana con muchas ansias. #blink182 #GiraSudamerica #Peru #PunkRock 🇵🇪❤️‍🔥🇵🇪❤️‍🔥🇵🇪❤️‍🔥🇵🇪 pic.twitter.com/ghCoGghjzR — Blinker Hofstadter (@Hofstadter182) October 8, 2022

#blink182 llegaría al Perú: Diversos carteles en Lima dan indicios sobre la banda de rock norteamericana para marzo 2023

Se confirmaria la próxima semana 👍🏻😛😋🎈 pic.twitter.com/Bvcexe9VoO — Max Portia Johansen (@maxportia1) October 8, 2022

Blink 182 vendrá a Perú!!! Parece que fuese ayer cuando sacaron NOt Now y anunciaban la separación de la banda....pensé que nunca podría verloshttps://t.co/MgVwsVfnEi — Dario Flores (@cdariofc) October 8, 2022

¿Tom DeLonge está de regreso en Blink-182?

La noticia llega a Perú días después de que medios internacionales dieran a conocer que Troy Hanson, vicepresidente de programación corporativa para formatos de rock de Cumulus Media (empresa de radiodifusión estadounidense y tercer mayor propietario y operador de estaciones de radio AM y FM en los Estados Unidos), confirmó que Tom DeLonge ha regresado a Blink -182 para una gira por estadios para el próximo año.

Troy Hanson dio la noticia en el Podcast de Brian, Ali y Justin de Q101, la estación de radio de rock alternativo de Chicago, comentando: “Tom DeLonge se ha reincorporado a Blink-182 y vendrán al United Center. Live Nation, ese es mi regalo para ustedes por hacer todo esto a fines de octubre con Panic! At The Disco. Acabo de volarles la cabeza con Blink-182. Lo siento, no lo siento”.

Como se recuerda, el líder de la agrupación Tom DeLongue, dejó la banda en 2015, luego de que dijera que quería “cambiar el mundo para sus hijos y el de todos los demás”.

VIDEO RECOMENDADO

The Beatles: curiosidades del último concierto de la banda

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)