Es una de las agrupaciones más esperadas por Latinoamérica y, finalmente, el próximo año llegarán con su nueva gira mundial. La banda estadounidense Blink-182 acaba de confirmar su regreso a la música a lo grande, lo cual incluye también el lanzamiento de un nuevo sencillo este 14 de octubre.

La canción con la que regresa Blink-182 es llamada “Edging” y estará disponible desde este viernes en las plataformas digitales. Los fanáticos de la agrupación han mostrado su emoción al ver el regreso de sus artistas favoritos a escena.

Un poco de su historia

La banda de rock estadounidense se formó en Poway (California) en 1992. Los primeros en conocerse fueron el guitarrista Tom DeLonge y el bajista Mark Hoppus, quienes al ser presentados por la hermana de este último congeniaron muy bien. Tocaron por horas en un garaje y compusieron “Carousel”, una de sus primeras canciones. Posteriormente se uniría el baterista Scott Raynor, quien fue contactado por DeLonge tras conocerlo en el concurso de bandas “Rancho Bernado Battle of the Bands”.

El trio empezó sus ensayos bajo el nombre Duck Tape, hasta que DeLonge sugirió Blink. Tras la breve salida de Hoppus de la banda, este volvió para la grabación del primer demo “Flyswatter” con cuatro temas que fueron grabados en mayo de 1993. Ese mismo año, grabaron el segundo demo que no tuvo título. Al año siguiente, llegaría el tercer demo “Buddha” que fue grabado en un estudio de San Diego y vendieron alrededor de mil copias.

Ellos empezaron al estilo de varios grandes artistas: tocando en bares. Blink-182 iniciaron en SOMA de San Diego, un club nocturno donde ingresaban hasta 1500 personas de todas las edades. Posteriormente, recorrieron pequeños clubes ubicados en el sur de California. De ahí fueron invitados por Vandals para abrir algunos de sus conciertos.

El álbum debut “Cheshire Cat” (1995) de Blink-182 supuso un gran éxito para la banda en los ambientes punk en California, aunque sus presentaciones les proporcionaron reconocimiento en ambientes más amplios. “M + M’s” y “Wasting Time” fueron los sencillos con los que se promocionaron en las emisoras locales.

Posteriormente en 1998, y debido a posibles problemas de adicción por parte del baterista Scott Raynor, este fue expulsado de la agrupación. En su reemplazo, Tom DeLonge y Mark Hoppus convocaron a Travis Barker, el exbaterista de la banda de ska punk The Aquabats.

Regreso triunfal de DeLonge

La gira mundial de Blink-182 que inicia el próximo año significa también el regreso de todos los integrantes de la banda. Si bien Mark y Travis habían continuado con el proyecto a través de los años, lo que no mucho esperaban era que Tom DeLonge se les uniera para esta ´nueva era´ de la agrupación de punk rock.

Y es que, a finales de enero de 2015, empezaron los rumores de que DeLonge dejaría la banda indefinidamente y tendría como reemplazo a Matt Skiba para cumplir con los compromisos musicales. Sin embargo, el mismo guitarrista saldría a desmentirlo. Pero, poco antes de la fecha pactada para iniciar la grabación de un nuevo álbum, Hoppus y Barker recibieron un correo por parte del mánager de Tom, Rick DeVoe, explicando que su representado ya no deseaba participar en el proyecto de Blink-182 de manera indefinida. La razón era que deseaba enfocarse en otros temas que no tenían relación con la música.

“Hay un montón de correos de ida y vuelta para aclarar el tema y el manager respondió un email diciendo ´Tom. Está. Fuera´ cita directa. Este es el mismo mensaje que recibimos el 2004 cuando Tom decidió salir de la banda antes (…) Siendo honesto, no me sorprendió porque su actitud no ha sido de emoción y no parece estar muy interesado”, reveló Hoppus en entrevista con la revista Rolling Stone. Es así que este podría considerarse el regreso triunfal de Tom DeLonge, nuevamente en la guitarra de Blink-182.

Primer tour en una década

La última vez que Blink-182 salió de gira fue a mediados del año 2011 con fechas en Estados Unidos y Europa; por lo que su regreso también significa el primer tour en más de una década. El “Summer Tour” fue mencionado en abril del 2009 cuando se conoció que la banda Weezer habría sido convocada para cumplir el papel de teloneros. Fall Out Boy también se uniría a la gira.

Finalmente, en mayo de ese mismo año, se confirmaron las fechas de la gira que empezaba el 24 de julio en Las Vegas (Nevada) y terminaba el 3 de octubre en Atlantic City (Nueva Jersey). Pero unos días después, Blink-182 sorprendió a sus fanáticos presentándose en un evento de Paramount Pictures en California. Asimismo, asistieron al programa de televisión “The Tonight Show with Jay Leno”.

Tom DeLonge aseguró que no habría gira si es que no había un álbum listo. Por ello, los integrantes de Blink-182 decidieron aplazar la gira de verano. Poco después confirmaron que formarían parte el “Honda Civic Tour 2011″ que los llevaría por distintas ciudades de Estados Unidos junto a la banda My Chemical Romance. “Summer Tour” se retomó en el 2012 con la actuación de la agrupación americana en países europeos como Portugal y España; y regresó a Rino Unido.

Este 2023, Blink-182 tendrá su gira mundial que, a su vez, será el más largo que hayan dado a lo largo de su carrera. Esta iniciará el próximo 11 de marzo en la ciudad de Tijuana (México), pasando por Lima el 14 de marzo, y terminará el 26 de febrero de 2024 en Nueva Zelanda.

Recordemos que, si bien la banda americana nunca ha estado en Sudamérica, sí había tenido intenciones. Es así que entre sus planes para el 2020 estaba encabezar la primera edición del festival Imperial GNP a celebrarse en Tijuana, Baja California; sin embargo, el festival fue cancelado debido a la pandemia del COVID-19.

Blink-182 ofrecerá conciertos en diferentes países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Brasil, donde tienen dos fechas confirmadas en cada uno. En Perú solo se ha comunicado una presentación en el Estadio de San Marcos. El público no puede esperar a ver el regreso de la banda estadounidense en los escenarios.