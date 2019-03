Bobby Kimball: "Mi voz ahora es incluso mejor que en los ochenta"

Formada en Los Ángeles en 1976, justo cuando la música disco empezaba a llenar las pistas de baile, Toto se dedicó a elaborar una cuidadosa fusión de blues, jazz, rock y pop, gracias a la cual llegó a vender 40 millones de discos en todo el mundo. El punto más alto de su creatividad –y de su fama, vamos– lo tuvieron con "Toto IV", publicado en 1983, con el cual obtuvieron varios Grammy, gracias a temas como "Africa", "I Won’t Hold You Back" o "Rossana". Aunque Bobby Kimball dejó la banda poco después –pero volvería a reunirse con ellos en 1999–, su voz se perennizó como una de las más notables de los años ochenta. Y sigue sonando muy bien.

Usted nació en Orange, Texas, poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se vivía la música en un pequeño pueblo que limitaba con Luisiana?

Mi madre tenía una afinación perfecta, y siempre tocaba su piano al 100%, igual a cualquier cosa que escuchaba en radio o en grabaciones. Cuando yo tenía 4 años y medio, permanecía junto a ella alrededor de una hora mientras tocaba. Luego, estuve a su lado por dos semanas. Ella me dijo que quería enseñarme los acordes del piano. Cuando tenía 5 años, ya me había enseñado 300 acordes. Los toqué por una hora cada día por muchos años. Escuché mucho a Ray Charles y a muchos otros grandes músicos en discos y en la radio. Cuando tenía 5 años escribí mis cinco primeras canciones. Viví en Vinton, Luisiana, por 27 años, y allí formé mi primera banda, cuando tenía solo 8 años. La llamé Los Rebeldes.

Posee una de las voces más distintivas del rock de los años 80. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo se cuida esa voz alguien que tiene más de 40 años cantando?

Sé que fue todo muy bueno en los 80, pero ahora mi voz es incluso mejor de lo que era entonces. Me encanta hacer toneladas de conciertos cada año. A veces estoy tocando o de gira por 200 o 250 días al año. Me encanta hacerlo. Aparte, no consumo nada de alcohol, ni drogas y nunca he fumado nada. Bebo litros de agua fresca todos los días, y usualmente sobre el escenario empleo 2 o 3 horas cantando todo y tomándome fotos con la audiencia. Los seguidores siempre me dicen que el concierto los hizo sentir maravillosos. Eso me hace la persona más feliz que podría ser.

¿Cómo recuerda el origen de "África", una de sus canciones más emblemáticas?

Me encanta esa canción. David Paich y Jeff Porcaro escribieron "África" juntos. David cantó los versos y yo los coros, y mucha gente me dijo que el coro es la mejor parte de esa canción [risas]. Me encanta aún y David y Jeff siempre han sido algunos de mis mejores amigos.

Justamente quería preguntarle, ¿qué recuerdos tiene de Jeff y Mike Porcaro, los miembros de Toto que ya no están entre nosotros?

Cuando me contrataron para Toto, Jeff me pidió que me quedara en su habitación de huéspedes y estuve con él durante tres meses. Luego, cerramos un gran contrato y pude comprar una casa al contado en Los Ángeles. Jeff fue el mejor baterista que alguna vez haya escuchado. Lamentablemente él ya no está vivo. En 1993, estaba rociando veneno para insectos en sus rosales y el viento sopló ese veneno sobre Jeff. Le pidió a su esposa que llamara a una ambulancia y llegó en 15 minutos. Sin embargo, Jeff murió a medio camino del hospital. Eso me rompió el corazón. Sobre Mike, hablemos más adelante. Por su parte, Steve Porcaro, su otro hermano, es uno de los mejores pianistas y me encantan las canciones que escribe. Es un tipo maravilloso para mí. Ahora, los únicos miembros originales de Toto son Steve Lukather y Steve Porcaro. Tengo que decirles que Toto suena absolutamente maravilloso con los músicos que han contratado.

¿Cuál es su álbum favorito del grupo y por qué?

Me encantan el primer y el cuarto CD ["Toto" y "Toto IV"]. En este, fuimos nominados para ocho premios Grammy, y cada uno ganó seis premios Grammy. Eso me hizo sentir lo mejor de toda mi vida. Siguen siendo mis discos favoritos de Toto. Amo todo lo que todavía hacen. Siempre amaré a Toto y a todos en el grupo. Siempre los atesoraré y siempre serán mi banda favorita.

Usted tuvo dos etapas en Toto (1976-1984/1999-2008); sin embargo, tras la última, leí entrevistas suyas en las que decía que no volvería nunca más al grupo. ¿Qué pasó?

Toto sonaba muy bien, pero la banda se separó en el 2008, en Seúl, Corea. Habíamos estado en una gira de dos años y medio para el álbum "Falling In Between". Mike Porcaro, el nuevo bajista, abandonó el grupo a mitad de la gira cuando estábamos en Japón. Nos dijo que teníamos que conseguir un bajista sustituto, porque se sentía muy enfermo. Regresó a Los Ángeles y, después de siete años, murió a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La última etapa Toto sonó muy bien, pero a la mitad de ese largo recorrido, Mike lo dejó todo, y dos semanas después, David Paich también dejó la banda para cuidar de su hermana que necesitaba trasplante de pulmón.

Sobre su carrera solista, sabemos que grabó dos álbumes que no se han escuchado mucho aquí en el Perú. ¿Qué nos puede contar sobre estos discos?

Mi amigo John Zaika escribió la música para esos CD y yo escribí las letras e interpreté esas canciones. Recibí toneladas de mensajes de muchas personas que me dijeron que era el mejor CD que tenían. Fue divertido. Hice el primer CD con John en el año 2000. Se llamaba "All I Ever Needed". Lo vamos a remasterizar y relanzar dentro de poco.

¿Qué puede esperar del concierto en Lima el público peruano?

He hecho muchísimos conciertos con todos los vocalistas que participarán. Muchas veces con otras bandas. Me encantan todas las canciones que cantarán. También es muy divertido para mí cantar con ellos. Espero que haya una gran multitud, porque todos amarán a este concierto.

