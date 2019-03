Los músicos de Bon Jovi regresan a Lima. Ellos se presentarán este 2 de octubre en el Estadio Nacional, pero no llegarán solos: los acompañará la banda Goo Goo Dolls para abrir el concierto.

La agrupación norteamericana llegará al Perú como parte de su gira mundial "This house is not for sale tour". Con este espectáculo Bon Jovi viene paseándose por países como Alemania, Bélgica, Inglaterra, Rusia o España.

Como se recuerda, Bon Jovi llegó al Perú por primera vez en el 2010. En aquella oportunidad el Estadio San Marcos alojó a la banda en el marco de la gira "The Circle World Tour 2010".

Bon Jovi llegará nuevamente al Perú. (Foto: Difusión) Bon Jovi llegará nuevamente al Perú. (Foto: Difusión)

"This house is not for sale tour" marcó la primera gira que Bon Jovi iniciaría con Phil X y Hugh McDonald como nuevos miembros oficiales de la banda.

Bon Jovi nació en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos. La formación actual la completan el teclista David Bryan, el batería Tico Torres, el bajista Hugh McDonald, el guitarrista Phil X y Jon Bon Jovi.

La agrupación es una de las más exitosas de todos los tiempos y ha vendido más de 150 millones de discos a nivel mundial. Bon Jovi forma parte del Salón de la fama de Rock and Roll por la gran cantidad de conciertos que ha ofrecido en todo el planeta.