Debido a su estado de salud, Tyler se vio obligada a cancelar varias fechas de su gira de verano con la esperanza de regresar a los escenarios antes de finalizar el año. (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Debido a su estado de salud, Tyler se vio obligada a cancelar varias fechas de su gira de verano con la esperanza de regresar a los escenarios antes de finalizar el año. (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Por Redacción EC

El funeral de la cantante británica Bonnie Tyler, quien falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Portugal debido a complicaciones de una enfermedad no especificada, se transmitirá en vivo el próximo 17 de agosto mediante su sitio web oficial para que seguidores de todo el mundo puedan despedirla.

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