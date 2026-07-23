El funeral de la cantante británica Bonnie Tyler, quien falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Portugal debido a complicaciones de una enfermedad no especificada, se transmitirá en vivo el próximo 17 de agosto mediante su sitio web oficial para que seguidores de todo el mundo puedan despedirla.

La ceremonia religiosa se realizará en la iglesia de Santa María, ubicada en la ciudad de Swansea, Gales, donde además se instalarán pantallas gigantes en el exterior del templo para quienes asistan de forma presencial.

Según explicaron los familiares de la intérprete de “Total Eclipse of the Heart”, el deceso ocurrió a raíz “de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

La artista, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, se encontraba internada en el Hospital de Faro, en la región portuguesa del Algarve, lugar donde residía desde hacía varios años.

En mayo pasado, Tyler fue ingresada de urgencia para someterse a una operación intestinal que derivó en un coma inducido. Aunque su portavoz reportó el mes pasado que había despertado de dicho estado, su condición médica continuaba siendo grave.

A raíz de estas complicaciones de salud, la cantante de “Holding Out For A Hero” debió suspender las presentaciones que tenía programadas para su gira de verano, con la expectativa de retomar los escenarios antes de finalizar el año.

La elegancia se reescribe en cada aparición de Zendaya. En la última alfombra roja de 'La Odisea', deslumbró con un vestido blanco de 'Materias Fecales' que evocaba la figura mitológica de Atenea.

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Hija de un minero y de un ama de casa, Tyler inició su carrera musical en locales de Swansea antes de consolidarse como una de las voces más reconocibles del pop y el rock internacional.

Su éxito global se cimentó a finales de la década de 1970 con el lanzamiento de su álbum Natural Force y el sencillo “It’s a Heartache”, que alcanzó los primeros puestos de las listas de popularidad en el Reino Unido y Estados Unidos.

*Con información de EFE

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