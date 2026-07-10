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Catherine Zeta-Jones y Cliff Richard dedican emotivos mensajes a la cantante Bonnie Tyler. (Foto: Uli Deck / AFP)
Catherine Zeta-Jones y Cliff Richard dedican emotivos mensajes a la cantante Bonnie Tyler. (Foto: Uli Deck / AFP)
Por Agencia EFE

El cantante Clif Richard, la actriz Catherine Zeta Jones y otras personalidades del mundo de la cultura y la política han lamentado el fallecimiento, a los 75 años, de la cantante galesa Bonnie Tyler.

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