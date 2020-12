Conforme a los criterios de Saber más

Gracias a “Hecha Pa’ Mi”, Boza ha logrado posicionarse entre “Los 50 más virales” de Spotify. Luego de 6 años de estar en la industria de la música, el artista panameño se encuentra en creciente ascenso internacional gracias a un challenge Tik Tok de su canción y su cambio rotundo como artista tras ser muy criticado en años anteriores.

“Hecha Pa’ Mi” ha logrado posicionarse en diferentes rankings de distintas plataformas digitales en Latinoamérica y Europa. ¿Cómo te sientes con este logro?

En verdad es algo que no me lo esperaba. Obviamente he trabajado mucho tiempo para conseguir esto. Y ahora que se está dando, es algo muy satisfactorio, algo inexplicable que está tomando posición en toda Latinoamérica y en Europa. Estoy con esa felicidad y esas ganas de seguir haciendo buena música.

¿Cómo surgió la idea de generar un challenge en Tik Tok?

El challenge lo hizo una amistad acá, en Panamá. Le gusto la música e hizo un bailecito. De ahí, a muchas personas les gustó. Eso fue como la cereza del pastel. Un día me desperté y vi que me estaban etiquetando en bastantes videos. Yo me quede como ‘¡Wow! ¿Qué está pasando?’. Obviamente, muy agradecido con mi colega porque gracias a eso, la canción tuvo un alcance muy largo a nivel mundial.

¿Cuál es el mensaje detrás de la canción? ¿Qué es lo que intentas transmitir como artista?

Yo sentí una vibra muy fuerte con esta canción y me inspiré en todo lo que pasamos los jóvenes: en una relación, cuando alguien se enamora, cuando alguien ama a una chica y todo lo bonito. La hice con un buen mensaje y siento que eso es lo que ha causado esa euforia en las personas. Las personas que escuchan mi música y pasan por la misma situación, van a sentirse identificados. Me gusta hacer música muy subliminal para que las personas me entiendan.

Comenzaste tu carrera artística desde hace 6 años, ¿Siempre quisiste dedicarte a la música?

En verdad me descubrieron, no fue algo que yo sentía que podía explotar. Sí, cantaba, pero lo hacía para molestar en la esquina y con los amigos. Hasta que me presentaron a mi mánager. Él me escucho, creyó en mí y me dijo ‘vamos a trabajar’. Hoy en día somos una mancuerna, hemos trabajado mucho y obviamente empecé a ver las cosas que pasaban dentro de la música como los fans, los eventos, como la gente te quería, y fue algo que me llamó mucho la atención. Como a los 16 o 17 años fue cuando me empezó a gustar la música.

¿Cómo sientes que has evolucionado como artista? ¿Sientes que esta evolución ha sido un punto a favor en tu reciente éxito?

Siento que todos tenemos que evolucionar. El tiempo va pasando. Si no evolucionas, te quedas atrás. Antes yo no era un buen ejemplo, pero, obviamente la circunstancia de la vida hace que uno madure, crezca como persona y enriquezca la mente. En realidad, me enfoco mucho en el mensaje y el cómo quiero que los muchachos me vean. Era muy criticado antes. Todas esas críticas en verdad las analicé con el tiempo y fui cambiando yo mismo mi personalidad.

Antes hacia la música por hacerla. Desde hace unos años mi música tiene sentido, empiezo a cantar lo que siento. Si escuchas la música de hace 3 o 4 años y me escuchas ahorita, vas a notar una diferencia y vas a pensar que no soy yo.

Dices que eras muy criticado, ¿Cómo manejas ahora los comentarios de odio?

Es algo inevitable en este mundo. Cuando uno ve algo o una crítica que en verdad son realistas, las tomo en cuenta. Pero hay muchas personas que no creían en mí, no veían algo positivo y era fuertemente criticado. Ahora, siento que es algo que ya aprendí a lidiar. No me enfocó en esas cosas y simplemente hago lo que tengo que hacer.

