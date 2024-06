Brenda Carvalho (São Paulo, 1986) llegó al Perú a los 17 años con la agrupación Axé Bahía. Después de recorrer gran parte de Sudamérica, Estados Unidos y España con el grupo brasileño, decidió establecerse en nuestro país, atraída por sus bondades, su gente y, sobre todo, el amor. Nacionalizada peruana desde hace una década, actualmente es una de las competidoras más fuertes de “El Gran Chef Famosos”. “Quedarme aquí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida”, asegura.

Con el brillo de la nostalgia en sus ojos, la versada bailarina comparte recuerdos memorables de su infancia y adolescencia en Brasil, y de su apasionante historia de amor con el ex futbolista Julinho.

“Siempre estuve involucrada en el mundo artístico porque mi mamá fue bailarina profesional y mi papá, músico. Ellos me impulsaron a perseguir lo que más amaba”, reconoce Carvalho, quien a pesar de haber tenido una infancia feliz, admite que esta no estuvo exenta de carencias económicas.

“En Brasil hubo una época política muy drástica; congelaron las cuentas de todos y mis papás tuvieron que ingeniárselas para salir adelante. Compraron una máquina para hacer papitas Lay’s, y nos veías a todos pelando papas, friendo, envasando y vendiendo. Hacía eso diariamente después del colegio. Tuve una infancia de aprendizaje total y muchas sonrisas. Mi mamá nos ponía retos divertidos. Podíamos comer solo sopa con cebolla, pero éramos felices. Mis papás camuflaban las dificultades”, señala.

La vida de Brenda Carvalho dio un vuelco significativo en 2002 cuando se unió a Axé Bahía, reemplazando a su líder, Flaviana Seeling, quien se ausentó para dar a luz a su primogénito. Inicialmente, su participación sería de tres meses, acompañando al grupo en la gira internacional “Tudo Bem II” por Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, su estadía se extendió por algún tiempo más.

“Fuimos por más de 20 países, pero el cariño que recibí en Perú me marcó. La gente fue muy cálida conmigo, la comida era sabrosa, y justo había conocido a un peruano (su exesposo, el empresario Stefano Arfinengo) y decidí quedarme. Estudié publicidad, y estoy mucho más que agradecida. Luego Julinho hace más de diez años me recomendó nacionalizarme”, comparte.

Su historia de éxito artístico continuó con Exporto Brasil, agrupación que formó durante su estancia en Perú con los también bailarines brasileños Paloma Fiuza, Bruno Chaerk, Thiago Cunha y Rodrigo Zimoski.

“Exporto Brasil fue la etapa que todos conocieron en ‘Habacilar’ y fue un boom, pero ya no continué. Hace diez años, creé en YouTube la página Exporto Brasil Dance para bailar todos los ritmos, incluyendo reguetón, en estilo aeróbico. No es un grupo; hago coreografías con bailarines e invitados especiales y presento shows para cumpleaños, matrimonios y cualquier otro evento social para adultos. Para niños, tengo ‘El show de Brenda Carvalho’”, aclara.

Brenda integra la actual temporada de “El Gran Chef: Famosos”, donde destaca como una de las competidoras más fuertes. Hasta hace una semana, compartía la competencia con su pareja, el exfutbolista Julinho.

“Me llamaron el año pasado, pero no pude participar porque se me cruzaba con presentaciones, giras, shows y otros compromisos que tenía programados con anterioridad. Para estar en ‘El Gran Chef’, tienes que tener como mínimo ocho semanas libres, ya que es un reality y no sabes lo que pasará”, precisa, aclarando que la participación de Julinho no condicionó su ingreso al programa. “A él también lo querían. Lamentablemente, fue eliminado, pero se fue feliz porque se divirtió mucho. Siempre saca el lado positivo de todo”, añade.

Más unidos que nunca

El amor entre Brenda y el exfutbolista de Sporting Cristal no fue a primera vista. La artista confiesa que en su primer encuentro, durante una visita al fenecido programa “Lima, Limón”, ambos se cayeron mal. Sin embargo, el destino los siguió juntando en diversos escenarios tanto dentro como fuera de la televisión y poco a poco comenzaron a descubrir una conexión especial que terminó uniéndolos.

“Como soy un poco eléctrica, la primera vez que lo vi lo saludé con efusividad porque era de Brasil como yo, y él me miró feo. Me pareció sobrado, que se creía lo máximo. Nos caímos pésimo. Yo me había separado y estaba viviendo mi momento de luto, dedicada cien por ciento al trabajo, algo que fue determinante para mi recuperación emocional y mental. Julinho también había salido de una relación. Ambos estábamos solteros”, aclara.

_¿Cómo surge este gran amor?

Las cosas suceden. No tengo nada planeado en mi vida, ni siquiera organizo mi propio cumpleaños. Me gusta que las cosas fluyan porque creo que lo improvisado sale mejor. Pasamos un tiempo compartiendo, saliendo, riendo con amigos, y él siempre estaba ahí porque también estaba soltero. Después de un año, empezamos a vernos de otra manera y descubrimos que nuestra relación se basaba en el respeto y la admiración mutua. En los momentos de tristeza, siempre estábamos ahí para abrazarnos, cuidarnos y darnos cariño, seguridad y protección. De la nada, nació el amor, como una hermosa amistad que creció sin saber lo que el futuro nos depararía.

_Cuando salió a la luz el romance, la expareja de Julinho, Paula Arias, dijo que habiendo sido amigas, no lo veía con buenos ojos. ¿Cómo recibiste sus comentarios?

Fueron tiempos pasados de mucha historia y cuento. De ese tema prefiero no hablar.

_El jurado de “El Gran Chef coincidió en señalar que no han conocido a un participante con una actitud más positiva que la de Julinho. ¿Cómo es detrás de pantallas?

Es súper alegre, generoso, siempre tiene la mente positiva, es atleta, ha mantenido una carrera correcta. Actualmente, es técnico de menores de Cristal, asesora mucho la parte psicológica y levanta los ánimos. También está como director técnico de Blue Rays, y en la noche en el programa “A presión”. Se fue feliz de “El Gran Chef” porque nunca pensó cocinar platos tan gourmet.

_Después de trece años de relación, ¿el matrimonio forma parte de sus planes de vida?

Nosotros sentimos que ya estamos casados y llevamos una vida como si lo estuviéramos. Lo vemos solo como un documento, una firma. Para nosotros no es relevante y no está en nuestros planes.

_En 2022 comentaste que habías iniciado un tratamiento de fertilidad. ¿Sigues en ese camino?

Me tuvieron que poner un montón de hormonas en la barriga y hemos luchado juntos con el tema del embarazo. Ahora decidí parar un poco porque es necesario dejar que el cuerpo respire después de tantas hormonas. Si Dios lo permite, será bienvenido.

_¿En algún momento la diferencia de edad fue un obstáculo para su relación?

Me lleva 19 años, pero eso nunca ha sido un problema para nosotros. Cuando las almas se encuentran, la edad no importa; lo fundamental es el comportamiento y la conexión. Julinho es muy jovial, es como un niño atrapado en el cuerpo de alguien de 59. Tiene una dualidad entre ser un niño y un adulto.

_¿Cómo percibes la competencia en “El Gran Chef: Famosos”? ¿Tienes como objetivo ganar?

Está fuerte. Entré al programa con el propósito de aprender a cocinar, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Descubrí que tengo sazón y cada día le tomo más cariño a este arte.