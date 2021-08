El saxofonista y co-compositor de la banda de reggae UB40, Brian Travers, murió a la edad de 62 años.

Sus compañeros afirmaron estar “devastados” con la noticia “sobre nuestro compañero, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical”.

A través de su cuenta de Twitter, los miembros de UB40 agregaron que Travers falleció tras soportar una “larga y heroica batalla contra el cáncer”. Estuvo acompañado de su familia hasta el último momento.

Travers se sometió a una cirugía para extirpar dos tumores cerebrales en 2019 y volvió a operarse a principios de este año.

El músico fue parte clave de la formación de UB40 como saxofonista y letrista.

La banda UB40, de Birmingham (Reino Unido), alcanzó el éxito en 1980 con la canción Food For Thought, su primer sencillo en alcanzar la lista de los 10 primeros éxitos en Reino Unido.

Después llegaron otros éxitos como I Think It’s Going to Rain Today, One in Ten y distintas versiones de Red Red Wine y I Got You Babe.

La banda fue nominada a cuatro premios Grammy y al premio Brit como mejor grupo británico en 1984.

Travers formó el grupo musical con unos amigos de la escuela a fines de la década de 1970, un momento en que el desempleo afectaba enormemente a Birmingham.

El nombre de la banda, de hecho, tiene que ver con esto: viene de Unemployment Benefit Form 40, un formulario de subsidio para los desempleados que por esos días era ampliamente utilizado.