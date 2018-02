Llegó el día esperado. Los Brit Awards 2018 se entregarán este miércoles 21 de febrero en el O2 Arena de Londres y las más populares figuras de la música del Reino Unido estarán presentes.

Dua Lipa, la cantante revelación de la música británica, llega a la ceremonia como la favorita con cinco nominaciones en categorías de peso como Mejor solista femenina británica, Mejor álbum británico y Mejor video de artista británico.

ALFOMBRA ROJA

Los invitados a la ceremonia comenzaron a desfilar por la alfombra roja de los Brit Awards 2018. Dua Lipa, Ed Sheeran, Anne-Marie, Paloma Faith fueron de los primeros en llegar.

Al igual que en los Grammy, los artistas invitados a los BRITs de este año arribaron a la ceremonia de los premios británicos con una rosa blanca, en solidaridad con las víctimas de abuso y acoso sexual.

The most nominated at the #BRITs this year! 💖 We caught up with the beautiful @DUALIPA to find out how she's feeling tonight... pic.twitter.com/k207kaZXG7 — BRIT Awards (@BRITs) 21 de febrero de 2018

El rapero inglés Stephen Paul Manderson, conocido como Professor Green junto a la presentadora Maya Jam, son los encargados de conducir esta gala de presentación.

Sam Smith, The Vamps, La Spice Girls Emma Bunton, Kylie Minogue, entre otros, también se hicieron presentes en esta nueva edición de los Brit Awards 2018.

Algo que llamó la atención en esta alfombra roja fue la llegada de Liam Payne y Cheryl Tweedy a la gala tomados de la mano, tras los recientes rumores de separación.

Caught @edsheeran on the #BRITs red carpet! 🤐 Trying to get him to reveal some teasers for this evening... pic.twitter.com/tqsmrfh6Cz — BRIT Awards (@BRITs) 21 de febrero de 2018

LA CEREMONIA

La edición 2018 de los premios arrancó con la presentación de Justin Timberlake quien interpretó "Say Something" uno de los temas de su último disco.

Dua Lipa, fue la primera ganadora de la noche, al recibir de manos de Kylie Minogue y Millie Bobby Brown uno de los cinco premios a los que está nominada: el de mejor artista femenina.



El segundo ganador de la noche fue el artista hip hop Stormzy quien recibió el premio como Mejor artista solista masculino británico.

El premio a Mejor grupo internacional recayó en Foo Fighters.

Tras la presentación de Ed Sheeran, Kendrick Lamar fue el próximo ganador al llevarse el premio a Mejor artista solista masculino internacional.

Dua Lipa vuelve a ganar. Esta vez, la joven británica se lleva el premio a Mejor artista revelación británico.

Si no piensas perderte la edición 2018 de los BRITs, aquí te dejamos con algunos datos básicos sobre lo que será la ceremonia:

SOBRE LA GALA

Los Brit Awards 2018 arrancaron a las 5 p.m. (hora del Reino Unido y 12 p.m. de Lima) con una alfombra roja que se pudo seguir en vivo desde la cuenta de Facebook de los premios. A las 8 p.m. (hora del Reino Unido y 3 p. m. de Lima) iniciará la ceremonia que incluirá performances en vivo de Justin Timberlake, Ed Sheeran y Dua Lipa.

También están confirmadas las apariciones de Sam Smith, Foo Fighters, Chris Stapleton, Rag’n’Bone Man, Jorja Smith, Stormzy, Liam Payne y Rita Ora.

La conducción recaerá en el comediante Jack Whitehall. Lo apoyarán Clara Amfo, Alice Levine y Roman Kemp en la conducción de la alfombra roja para ITV2 (canal que emitirá los BRITs en Inglaterra).

SOBRE LOS NOMINADOS :

​Esta es la lista de artistas que compiten por los Brit Awards 2018.

Mejor artista solista masculino británico:

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy



Mejor artista solista femenina británica:

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith



Mejor grupo británico:

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx



Mejor grupo internacional:

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem



Mejor artista revelación británico:

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha



Elección especial de los críticos (presentado por Rag’n’Bone Man, último ganador):

> Jorja Smith <

Mabel

Stefflon Don



Mejor álbum británico:

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran – ÷

J Hus – Common Sense

Rag’n’Bone Man – Human

Stormzy – Gang Signs & Prayer



Mejor single británico:

Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean – ‘Feels’

Clean Bandit featuring Zara Larsson – ‘Symphony’

Dua Lipa – ‘New Rules’

Ed Sheeran – ‘Shape of You’

J Hus – ‘Did You See’

Jax Jones featuring Raye – ‘You Don’t Know Me’

Jonas Blue featuring William Singe – ‘Mama’

Liam Payne featuring Quavo – ‘Strip That Down’

Little Mix – ‘Touch’

Rag’n’Bone Man – ‘Human’



Mejor artista solista masculino internacional:

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar



Mejor artista solista femenina internacional:

Alicia Keys

Björk

Lorde

Pink

Taylor Swift



Mejor videoclip británico:

Anne-Marie – ‘Ciao Adios’

Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean – ‘Feels’

Clean Bandit featuring Zara Larsson – ‘Symphony’

Dua Lipa – ‘New Rules’

Ed Sheeran – ‘Shape of You’

Harry Styles – ‘Sign Of The Times’

Jonas Blue featuring William Singe – ‘Mama’

Liam Payne featuring Quavo – ‘Strip That Down’

Little Mix – ‘Touch’

Zayn and Taylor Swift – ‘I Don’t Wanna Live Forever’