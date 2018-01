Brit Awards 2018: Dua Lipa encabeza la lista de nominaciones

Ha construido su carrera desde hace casi una década gracias a los covers que lanzó en YouTube, pero recién en los últimos años se dio a conocer. La británica Dua Lipa (22) lidera las nominaciones al mayor premio de la música producida en el Reino Unido: los Brit Awards 2018.

Dua Lipa, quien fue la artista femenina más escuchada del Reino Unido en 2018 vía streaming, tiene cinco nominaciones. Es la primera mujer en la historia del evento en conseguir tantas opciones para ganar.

"¡Cinco nominaciones a los Brit Awards! ¡No puedo creerlo!", indicó la artista en Twitter, mensaje que ha sido compartido miles de veces. Esta sorpresa le llegó a la artista solo horas después de lanzar en YouTube el videoclip de su tema "IDGAF", que de momento ha sido visto más de 18 millones de veces.

De ascendencia kosovar, Dua Lipa ha obtenido más nominaciones que el reconocido Ed Sheeran, autor del álbum más vendido del 2017 en el Reino Unido ("÷"). Él solo ha sido nominado en cuatro categorías. Le siguen el rapero J Hus y el compositor Rag'n'Bone Man; cada uno con tres nominaciones.

Los Brit Awards 2018 se desarrollarán la noche del miércoles 21 de febrero en la O2 Arena de Londres, Reino Unido.

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

SOLISTA MASCULINO BRITÁNICO

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy

SOLISTA FEMENINA BRITÁNICA

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

GRUPO BRITÁNICO

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

MEJOR ACTUACIÓN SORPRESA BRITÁNICA

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

SINGLE BRITÁNICO

Calvin Harris – Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit – Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Shape of You

J Hus – Did U See

Jax Jones - U Don’t Know Me (feat Raye)

Jonas Blue – Mama (feat William Singe)

Liam Payne – Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix – Touch

Rag’n’Bone Man – Human

ÁLBUM BRITÁNICO

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran – ÷

J Hus – Common Sense

Rag’n’Bone Man – Human

Stormzy – Gangs Signs & Prayer

VIDEO DE ARTISTA BRITÁNICO

Anne-Marie – Ciao Adios

Calvin Harris – Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit – Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Shape of You

Harry Styles – Sign of the Times

Jonas Blue – Mama (feat William Singe)

Liam Payne – Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix – Touch

Zayn & Taylor Swift – I Don’t Want to Live Forever

SOLISTA MASCULINO INTERNACIONAL

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

SOLISTA FEMENINA INTERNACIONAL

Alicia Keys

Björk

Lorde

Pink

Taylor Swift

GRUPO INTERNACIONAL

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem