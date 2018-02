Los Brit Awards, los premios musicales más importantes del Reino Unido, se entregan este miércoles 21 de febrero en Londres. (3 p.m. - hora peruana) Artistas como Ed Sheeran, Dua Lipa, Liam Payne (ex One Direction) y Rita Ora se reunirán en el auditorio del The O2 Arena para la gala que podrás seguir en directo tanto en TV como online.

Una transmisión oficial de YouTube estará disponible en la cuenta de los Brit Awards 2018. Vía streaming también se podrá seguir el paso de las estrellas por la alfombra roja.

Para que no te pierdas ningún detalle de la entrega de los Brit Awards 2018, a continuación te dejamos los horarios de la transmisión de acuerdo al país en el que te encuentres:

PARA AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS :

Los Brit Awards no se transmitirán en TV, pero podrán seguirse en vivo desde la cuenta oficial de YouTube de los premios en estos horarios:

Perú: 3 p.m.

México: 2 p.m.

Argentina: 5 p.m.

​Chile: 5 p.m.

EE.UU (Miami/ Nueva York): 3 p.m.

EE.UU (California): 12 p.m.

Sigue los Brit Awards vía YouTube.

PARA EL REINO UNIDO :

Si estás en el Reino Unido, podrás seguir los Brits en TV:

Ceremonia: 8 p.m.

Alfombra roja: 7 p.m.

Canal: ITV2

ALFOMBRA ROJA :

El paso de las estrellas invitadas a los Brit Awards 2018 también se pudo ver online desde la cuenta de Facebook del evento y por medio de este link.

Los Brits tendrán transmisiones online desde todas sus redes sociales, como se explica en esta guía:

+ 11:30 a.m (Reino Unido) - En vivo desde la app musically con los VIPs.



+De 1 a 5 p.m. (Reino Unido) En vivo con los VIPs desde el Instagram del premio.



+ A las 4:30 p.m. (Reino Unido) - Alfombra roja vía Facebook.



+ A las 8 p.m. (Reino Unido) - Ceremonia en vivo por YouTube.



+ A las 10:45 p.m. (Reino Unido)- After Party en vivo desde Twitter.

"Siempre estamos buscando maneras de que los Brit Awards alcancen una audiencia lo más amplia posible, dada la participación mundial y los grandes artistas internacionales que participan en el programa", declaró Geoff Taylor, el director ejecutivo de los premios .

PRESENTACIONES EN VIVO :

Los Brit Awards 2018 contarán con la participación en vivo de Justin Timberlake, Dua Lipa, Sam Smith, Liam Payne, entre otros.

Podrás seguir los incidentes de los BRITs a través de este link.