Brit Awards 2019: Beyoncé y Jay-Z recibieron premio delante de retrato de Meghan Markle

Los artistas Beyoncé y Jay-Z ganaron un trofeo a Mejor grupo internacional en la última edición de los Brit Awards, que se celebraron en Londres el último miércoles.

► Brit Awards 2019: Hugh Jackman abrió la ceremonia con un número de "El gran showman"

► Brit Awards 2019: todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja | FOTOS

Gracias al proyecto The Carters, que los une musicalmente, los esposos consiguieron el premio en una competencia reñida con Chic, First Aid Kit, Twenty One Pilots y Brockhampton.

Aunque no pudieron asistir, Beyoncé y Jay-Z enviaron un video de agradecimiento, al mejor estilo de su videoclip "Apes**t", pero la sorpresa fue que no apareció el famoso cuadro de la Monalisa, sino un retrato de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, usando una corona.

Durante su discurso de aceptación, la pareja dijo: "Muchas gracias a los Brit Awards por este increíble honor. Siempre nos han apoyado mucho. Mucho amor. Gracias. De nada". Ninguno de los dos comentó sobre la pintura detrás de ellos.