Brit Awards 2019: todo lo que tienes que saber de la premiación británica

La ceremonia de los Brit Awards 2019 se realizará este miércoles 20 de febrero en el O2 Arena, de Londres. Esta gala premia lo mejor la música británica e internacional. La conducción de esta edición está a cargo del comediante inglés Jack Whitehall.



Sam Smith, Liam Payne, Dua Lipa, Anne-Marie y Lily Allen son algunas de las estrellas británicas que están compitiendo por el ansiado premio.

En cuanto a las estrellas internacionales: Ariana Grande, Drake, Eminem, Shawn Mendes, Cardi B y Camilla Cabello son algunos que podrían ganarse el premio británico.

Podrás seguir en vivo la transmisión en el canal oficial de YouTube de los BRITs y en una narración en directo en esta nota.

HORARIOS Y CANAL

La ceremonia Brit Awards será televisada en el Reino Unido en streaming por ITV o por STV. A nivel internacional la transmisión se podrá ver en el canal oficial de YouTube de los BRITs.



En estos horarios:

Reino Unido: 8 p.m.

España: 7 p.m.

Perú: 3 p.m.

Colombia: 3 p.m.

México: 3 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12 p.m.

Conoce la lista completa de nominados a los Brit Awards 2019:



1. Mejor artista británico masculino

Sam Smith

Craig David

Aphex Twin

Giggs

George Ezra

2. Mejor artista británica femenina

Florence & The Machine

Jorja Smith

Anne-Marie

Lily Allen

Jess Glynne​​



3. Mejor single británico

Calvin Harris, Dua Lipa- One Kiss

George Ezra- Shotgun

Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen- These Days

Dua Lipa- IDGAF

Anne-Marie- 2002

Clean Bandit con Demi Lovato- Solo

Sigala, Paloma Faith- Lullaby

Ramz- Barking

Jess Glynne- I’ll Be There

Tom Walker- Leave The Light On

4. Artista británico revelación

Mabel

Idles

Ella Mai

Tom Walker

Jorja Smith

5. Mejor video británico del año

Anne-Marie- 2002

Calvin Harris, Dua Lipa- One Kiss

Clean Bandit con Demi Lovato- Solo

Dua Lipa- IDGAF

Jax Jones con Ina Wroldsen - Breathe

Jones Blue, Jack & Jack- Rise

Liam Payne, Rita Ora- For You

Little Mix- Woman Like me

Rita Ora- Let You Love Me

Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen- These Days

6. Mejor grupo británico

Arctic Monkeys

Gorillaz

The 1975

Little Mix

Years & years

7. Álbum británico del año

Jorja Smith- Lost & Found

The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships

Florence + The Machine- High as Hope

Anne-Marie- Speak Your Mind

George Ezra- Staying at Tamara’s

8. Mejor artista femenino internacional

Cardi B

Camilla Cabello

Christine & The Queens

Ariana Grande

Janelle Monae​

9. Mejor artista masculino internacional

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

10. Mejor grupo internacional

The Carters

First Aid Kit

Brockhampton

Nile Rodgers & Chic

Twenty One Pilots

11. Premio Critics' Choice:

Sam Fender (Ganador ya anunciado)

MÁS SOBRE LA CEREMONIA

El actor australiano Hugh Jackman se presentará en la ceremonia de los Brit Awards para formar parte del show con los temas de la película "The Great Showman".

Además, los cantantes Calvin Harris, Dua Lipa, Sam Smith, Rag’n’Bone man, Little Mix, George Ezra, Jorja Smith y The 1975 formarán parte de las performances en vivo en el O2 Arena.

PINK HOMENAJEADA

La cantante estadounidense Pink será homenajeada por su destacada contribución a la música en los premios premios anuales de la Industria Fonográfica Británica de este año, convirtiéndose en la primera cantante y compositora internacional ser celebrada en los Brit Awards.



La ganadora del Grammy, conocida por éxitos como "Raise Your Glass", "Just Like a Pill" y "What About Us" desde el lanzamiento de su álbum debut en 2000, se unirá a músicos que han recibido el galardón como David Bowie, Elton John, Queen y las Spice Girls.



"Desde el inicio de mi carrera, los seguidores británicos han sido de los más intensos y leales del mundo", dijo Pink en un comunicado cuando recibió la noticia.



"Me siento honrada de recibir este premio y de estar en compañía de un grupo ilustre de íconos británicos", agregó.