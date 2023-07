La cantante estadounidense Britney Spears lanzará una nueva canción el 21 de julio con el productor y exvocalista de Black Eyed Peas, Will.i.am, quien publicó en su cuenta de Instagram el adelanto del sencillo titulado “Mind Your Business”.

El productor comentó que se siente emocionado por el lanzamiento que significaría el regreso musical de Britney.

“Tú eres una de las personas más valientes, fuertes, amables y puras que he conocido en mi vida... Siempre me encantó trabajar contigo y siempre lo haré...”, escribió Will.i.am

Aunque hasta la fecha, la cantante no se ha pronunciado al respecto de esta nueva iniciativa musical, su amiga Paris Hilton, comentó el anuncio con el hashtag “#Sliving icons”, que quiere decir “hermanos icónicos”.

Proyectos anteriores de Britney Spears y Will.i.am

No es la primera vez que ambos músicos trabajan juntos, ya que Will.i.am y Spears colaboraron en canciones como Big Fat Base y Will.i.am produjo su álbum de 2013 Britney Jean.

Por otro lado, la intérprete de “Circus” advirtió que esperadas memorias The Woman in Me se publicarán en octubre.