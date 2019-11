Ocho años después de su última presentación en Lima con Iron Maiden, Bruce Dickinson retorna, pero no en su faceta como cantante, sino como orador motivacional.

El líder de la ‘dama de hierro’ publicó en 2017 “What Does This Button Do?” (“¿Para qué sirve este botón?”), su autobiografía. La publicación se convirtió en un best seller y le permitió al artista profundizar en diversos temas, los cuales hoy aborda sobre un escenario en una serie de conferencias.

El 21 de agosto del 2020 es la fecha que se ha confirmado para Lima. La productora Move Concerts será responsable de la organización.

En “What Does This Button Do?- Una Noche con Bruce Dickinson”, el público se encontrará con un formato parecido al del unipersona de un comediante.

En poco más de dos horas, Dickinson presenta una mirada humorística y satírica sobre su colorida vida, con una serie de fotos jamás vistas. En la segunda parte, Bruce responde preguntas de la audiencia.