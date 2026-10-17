El vocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, salió de su hotel a junto con su esposa, Leana Dolci, para cenar en un restaurante limeño un día antes de su concierto programado para este sábado 17 en el Estadio Nacional.

Conforme a lo reportado por Perú 21, la salida del músico se produjo a las 6:45 p. m., momento en el que aprovechó para recorrer las calles limeñas y degustar la comida local.

La presentación forma parte del “Run For Your Lives World Tour”, una gira con la que la banda británica celebra 50 años de trayectoria recorriendo las canciones de sus primeros nueve discos, desde “Iron Maiden” (1980) hasta “Fear of the Dark” (1992).

Bruce Dickinson saliendo de su hotel en Lima: Captura de X (@peru21noticias)

Unos días antes del evento, el músico envió un mensaje a sus fanáticos peruanos para invitarlos al encuentro. “Hemos esperado 50 años para este momento, para venir a tocar en el Estadio Nacional”, expresó el artista.

El cantante complementó su saludo refiriéndose al repertorio de la gira: “Estamos emocionados y así deben estar porque este es el set más increíble. Podría seguir hablando, pero mejor es verlo. ¡Nos vemos allí!”, añadió.

En el escenario, Steve Harris está a cargo del bajo y la dirección musical, acompañado por Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers en las guitarras, Simon Dawson en la batería y Dickinson en las voces.

Petición sobre el uso de bengalas

Durante una presentación previa realizada el miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, Dickinson manifestó su molestia por el uso de pirotecnia entre el público.

El hecho ocurrió mientras interpretaban el tema “The Trooper”, momento en que el cantante solicitó detener el encendido de estos objetos.

Es lamentable cómo este tipo de situaciones dejan en vergüenza a Ecuador. Lo sucedido en el concierto de Iron Maiden expuso una falla grave de seguridad: mientras la organización no dejaba ingresar agua ni cinturones, las bengalas entraron como si nada. El vocalista Bruce Dickinson se cabreó tanto que dejó de cantar en plena canción para reclamar, sin embargo, las advertencias fueron ignoradas y las bengalas continuaron encendiéndose. Su mirada lo dijo todo. — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 15, 2026

“No puedo cantar si están encendiendo bengalas, no puedo respirar. Así que, por favor, si quieres encender una bengala, vete a otro lado; porque es venenosa lo que pones al aire. Tenemos pirotécnicos en el show, no necesitamos bengalas en la audiencia”, señaló.

Por este motivo, la productora del evento enfatizó que, por pedido expreso de la banda, queda prohibido el ingreso de bengalas y fuegos artificiales al concierto en Lima.

Aviso del organizador del concierto en Lima | Foto: Captura de Instagram (@moveconcertspe)