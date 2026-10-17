Su presentación en Lima forma parte del “Run For Your Lives World Tour”, una gira con la que la banda británica celebra 50 años de trayectoria | (Foto: AFP)
Su presentación en Lima forma parte del “Run For Your Lives World Tour”, una gira con la que la banda británica celebra 50 años de trayectoria | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El vocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, salió de su hotel a junto con su esposa, Leana Dolci, para cenar en un restaurante limeño un día antes de su concierto programado para este sábado 17 en el Estadio Nacional.

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