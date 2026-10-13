Brunella Torpoco atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística tras recibir una nominación a los Premios Heat 2026. La cantante competirá en la categoría Mejor Artista de Salsa, donde compartirá espacio con reconocidos exponentes internacionales del género, entre ellos Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades.

La cantante chalaca, de 28 años, no ocultó su emoción por este reconocimiento, que representa un nuevo paso en su trayectoria musical. “Me siento feliz y orgullosa como peruana de la nominación recibida y espero el apoyo de todos”, expresó la artista.

Asimismo, Torpoco destacó el respaldo de sus seguidores, a quienes considera fundamentales para continuar creciendo profesionalmente. “El aplauso del público es la vitamina para seguir trabajando, creando y lanzar nuevos temas al público”, manifestó, agradeciendo el cariño que recibe durante sus presentaciones.

La cantante también competirá con artistas como Luis Enrique, Grupo Niche, Jerry Rivera y Marc Anthony. Su nominación representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a la salsa peruana en el escenario internacional y compartir una categoría con figuras de amplia trayectoria.

En paralelo a este reconocimiento, la salsera anunció que celebrará su aniversario artístico el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. El espectáculo contará con invitados nacionales e internacionales, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

“Cada día me siento agradecida y bendecida por el respaldo que el público me brinda”, señaló Torpoco, quien adelantó que prepara una celebración especial. Además, recordó su reciente colaboración musical con Melcochita, que logró repercusión en redes sociales.

Brunella Torpoco. Foto: César Bueno @PhotoGec

Por otro lado, los Premios Heat 2026 se celebrarán el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre mediante la aplicación oficial de LosHeat.tv, donde los seguidores podrán respaldar a sus artistas favoritos.