Brunella Torpoco celebra que competirá con Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa en los Premios Heat. (Foto: Instagram / EFE)
Brunella Torpoco celebra que competirá con Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa en los Premios Heat. (Foto: Instagram / EFE)
Por Redacción EC

Brunella Torpoco atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística tras recibir una nominación a los Premios Heat 2026. La cantante competirá en la categoría Mejor Artista de Salsa, donde compartirá espacio con reconocidos exponentes internacionales del género, entre ellos Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades.

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