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Brunella Torpoco ganó el premio a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. La cantante también explicó por qué Kate Candela la reemplazó en el homenaje a Celia Cruz. (Foto: Prensa Heat)
Brunella Torpoco ganó el premio a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. La cantante también explicó por qué Kate Candela la reemplazó en el homenaje a Celia Cruz. (Foto: Prensa Heat)
Por Sonia del Águila

Brunella Torpoco no pudo rendir homenaje a Celia Cruz como estaba previsto, pero los Premios Heat 2026 le reservaron otro momento para nunca olvidar. Un problema familiar retrasó su llegada a Puerto Vallarta y le impidió participar en los ensayos del tributo a la recordada Guarachera de Cuba. Su lugar lo ocupó Kate Candela, quien asumió la presentación.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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