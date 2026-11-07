Brunella Torpoco no pudo rendir homenaje a Celia Cruz como estaba previsto, pero los Premios Heat 2026 le reservaron otro momento para nunca olvidar. Un problema familiar retrasó su llegada a Puerto Vallarta y le impidió participar en los ensayos del tributo a la recordada Guarachera de Cuba. Su lugar lo ocupó Kate Candela, quien asumió la presentación.

La noche, sin embargo, terminó con una alegría para ambas: mientras Kate tuvo la oportunidad de homenajear a una leyenda de la salsa, Brunella conquistó el premio a Mejor Artista Salsa, imponiéndose a figuras como Marc Anthony, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle.

La ceremonia, celebrada en Jalisco, reunió a reconocidos exponentes de la música latina. Entre las presentaciones figuró el segmento “Los que siempre viven”, dedicado a recordar a grandes intérpretes que dejaron huella en la industria. Kate Candela fue la encargada de rendir tributo a Celia Cruz, una participación que inicialmente correspondía a Brunella.

La cantante chalaca explicó a El Comercio que atravesó una situación delicada con un familiar, lo que retrasó su viaje y le impidió cumplir con los ensayos programados.

“Lo que pasa es que tuve unos imprevistos. Pasé por unos problemas delicados con un familiar y llegué justo hoy (ayer), pero estamos aquí. Mi compañera Kate Candela, que también está con nosotros, nos representó muy bien”, comentó.

Lejos de mostrar incomodidad por el cambio, Brunella destacó la participación de su colega, quien asumió la responsabilidad de homenajear a una de las artistas más influyentes de la historia de la salsa.

Merecido reconocimiento

Pero la noche todavía tenía una sorpresa para Brunella. La artista se impuso en la categoría Mejor Artista Salsa, en la que también competían Óscar D’León, Tito Nieves, Grupo Niche, Jerry Rivera y Luis Enrique, además de otras reconocidas figuras del género.

“¡Soy de Perú y de mi rico Chim Pum Callao! Este premio se lo dedico a mi familia, a Dios, a mi público. ¡No me lo creo!”, expresó durante la premiación.

Antes de conocer el resultado, Brunella ya consideraba un logro compartir nominación con artistas de tanta trayectoria. Para ella, llegar a ese escenario representaba una oportunidad de mostrar su trabajo fuera del país.

“Para mí es mucho estar nominada representando al Perú con tremendos artistas salseros. Estoy feliz por cada paso que doy y de representar a la salsa. Hemos traído salsa de la buena aquí a México, a Puerto Vallarta”, manifestó.

Su camino en la música, reconoce, no ha estado libre de dificultades. Sin embargo, considera que la constancia y la confianza en su talento han sido fundamentales para continuar avanzando.

“En este mundo de la música siempre va a haber obstáculos, tropiezos, pero a pesar de todo uno tiene que seguir adelante, ser perseverante y tener mucha fe. Creer mucho en Dios y creer en uno mismo, en su talento”, reflexionó.

Noche especial para el Perú

La participación de Brunella y Kate formó parte de una gala que dejó tres galardones para artistas nacionales. Grupo 5 ganó como Mejor Artista Tropical, mientras que Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año.

La agrupación de Monsefú, además, compartió escenario con Olga Tañón para interpretar “Que se vaya”, uno de los momentos que destacó la presencia peruana durante la ceremonia.

Los Premios HEAT 2026 pusieron fin a una semana de actividades culturales y musicales en Jalisco. La celebración reunió a artistas consagrados, nuevas figuras y creadores de contenido de distintos países, y culminó con una presentación de Gloria Trevi, acompañada por los ganadores e invitados que bailaron y cantaron sus canciones.

Para Brunella, la experiencia en Puerto Vallarta dejó dos momentos muy distintos: el homenaje a Celia Cruz que no pudo realizar y el reconocimiento que recibió frente a algunos de los grandes nombres de la salsa.

No pudo cantar como lo había previsto, pero terminó escuchando su nombre entre los ganadores. Y en medio de la emoción volvió a mencionar al Callao, el lugar desde donde comenzó a construir el camino que hoy la lleva a escenarios internacionales.