Tras su gira por Estados Unidos, la cantante Brunella Torpoco retornó a los escenarios en Perú con un lleno total. Más de 10 mil personas se dieron cita en el Palmeras Festival, Independencia, para formar parte del evento que marcaba el regreso de la artista nacional.

“Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. He soñado con este show varias noches y no puedo creer que esté a punto de subir al escenario”, manifestó la cantante antes de subir al escenario.

Con más de 10 horas de show, la salsera subió al escenario luego de las presentaciones de sus colegas Alvaro Rod, Son Tentación, Combinación de la Habana, Wilmer Cartagena, N’Samble, Bembe, Randy Feijoo, JP y más.

La intérprete del mix “Honda-Costumbres” subió al escenario y el público la recibió con aplausos y una gran ovación. La salsera convenció a todos al entonar los temas más conocidos de su repertorio. “Más fuerte que nunca” fue el nombre de este concierto y el lema con el que la chalaca retorna a los escenarios.

Por otro lado, Brunella Torpoco confirmó su participación este viernes 12 de agosto en el complejo San Juan (Carabayllo), en un evento en donde la entrada será un alimento embolsado/ no perecibles para ayudar a ollas comunes, comedores populares y familias de bajos recursos.

“Es un compromiso que asumí y voy a cumplir. Además, el viernes 26 de agosto cantaré en el Arena de Barranco, cantaré con Daniela Darcourt en otro show especial”, manifestó Torpoco sobre este nuevo show.