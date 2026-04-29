Resumen

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Las entradas estarán disponibles en la boletería del local | Foto: Difusión / Composición EC
Las entradas estarán disponibles en la boletería del local | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Brunella Torpoco, Zaperoko, La Primerísima y N’ Samble presentarán un concierto especial por el Día del Trabajo este jueves 30 de abril en el local Kímbara VIP, ubicado en Lince, donde interpretarán sus éxitos a partir de las 9:00 p. m.

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