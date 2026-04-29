Brunella Torpoco, Zaperoko, La Primerísima y N’ Samble presentarán un concierto especial por el Día del Trabajo este jueves 30 de abril en el local Kímbara VIP, ubicado en Lince, donde interpretarán sus éxitos a partir de las 9:00 p. m.

Torpoco, que inició su trayectoria a los 15 años, destaca por un repertorio que incluye títulos populares como “Mix guarachas”, “La gata bajo la lluvia”, “Honda” y “Mix chelero 4”.

Por su parte, Zaperoko, dirigida por Johnny Peña, ha logrado posicionarse tanto en el Perú como en el extranjero gracias a temas como “Mala Mujer” y “La revancha”, compartiendo tarima con figuras internacionales de la talla de Ismael Miranda y Willie Gonzales.

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La orquesta N’ Samble, de Barrios Altos, también participará en la jornada festiva. Dirigidos por Sandro Solar y Charles Aranda, se han destacado en salsa sensual con éxitos como “Hoy he vuelto a ver al amor” y “Me vas a extrañar”.

El evento se realizará este 30 de abril en Kímbara VIP, ubicado en la avenida Petit Thouars 2481, a partir de las 9:00 p. m. Las entradas se pueden adquirir directamente en la boletería del local.

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