Escuchar
(2 min)
Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre | Foto: Instagram (@brunomars)

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre | Foto: Instagram (@brunomars)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre | Foto: Instagram (@brunomars)
Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre | Foto: Instagram (@brunomars)
Por Agencia EFE

El cantante estadounidense Bruno Mars han anunciado su nueva gira internacional que le llevará este 2026 por grandes estadios de América y Europa con su último álbum titulado “The Romantic”, que será lanzado oficialmente el próximo mes de febrero.

Bruno Mars vuelve a los escenarios con gira mundial y nuevo álbum “The Romantic”
Música

Bruno Mars vuelve a los escenarios con gira mundial y nuevo álbum “The Romantic”

Cosa Nuestra celebra 25 años con nuevo disco y concierto en el Gran Teatro Nacional
Música

Cosa Nuestra celebra 25 años con nuevo disco y concierto en el Gran Teatro Nacional

Bad Bunny en Lima: Productora advierte que no existen entradas físicas para los conciertos
Música

Bad Bunny en Lima: Productora advierte que no existen entradas físicas para los conciertos

Spotify responde a las acusaciones de Café Tacvba: “No financiamos la guerra”
Música

Spotify responde a las acusaciones de Café Tacvba: “No financiamos la guerra”