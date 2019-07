Bryan Adams confirma concierto en Lima por su gira "Shine A Light"

El músico canadiense Bryan Adams inició su gira mundial "Shine A Light" con espectáculos en Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Europa. Sin embargo, el intérprete de "Summer of 69'" también llegará a Sudamérica; entre ellos, Lima.

Bryan Adams es recordado por sus temas "(Everything I Do) I Do It For You", "Summer of '69", "Heaven" y su tema en colaboración con Rod Stewart y Sting, "All For Love".

El también ganador del Grammy lanzó su nuevo álbum "Shine a Light" el pasado 1 de marzo. Este es su décimo cuarto disco de estudio y el single que le da nombre al disco ha sido coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran.