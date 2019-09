Bryan Adams: conversamos con el ícono del rock que regresa al Perú

Cuando se le pregunta cómo se siente respecto al éxito logrado a lo largo de cuatro décadas en el mundo de la música, Bryan Adams solo responde que es mejor que su primer empleo, en donde lavó platos. Tras haber vendido más de 65 millones de discos alrededor del mundo, la estrella del rock canadiense vuelve a nuestro país para presentar su más reciente álbum “Shine A Light”.

El tema que da nombre a la producción fue escrito junto al británico Ed Sheeran, mientras que el sencillo “That’s How Strong Our Love Is” cuenta con la colaboración especial de Jennifer López.

“Fue una experiencia muy buena. Ha sido un placer trabajar con ellos”, sostuvo el cantante. Respecto a su presentación en nuestro país, espera ofrecer un gran espectáculo para reencontrarse con el público peruano. “Los espero a todos, juntos vamos a rockear ese día. Dentro del repertorio se incluirán todos los temas del álbum “Ultimate” [compilación de sus éxitos lanzada en el 2017], aunque personalmente me fascina tocar “Shine A Light”, remarca.

Bryan Adams - Shine A Light (Official Audio)

“(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of ‘69” y “Heaven” son algunas de las canciones a las que se refiere y que le han dado fama mundial. Por el momento, el ganador del Grammy descarta iniciar otro proyecto musical apenas termine la gira. “Quiero volver y ver a mi mamá de 91 años”, explica.

Bryan Adams, Jennifer Lopez - That's How Strong Our Love Is

DIFERENTES FACETAS

Pero la música no ha sido lo único en lo que ha invertido tiempo y esfuerzo. Desde hace años, la fotografía es una de sus grandes pasiones. Su afición nació durante sus giras a mediados de los años setenta y mientras se involucraba en escoger la portada de sus discos. Y aunque la industria musical es bastante exigente, Adams siempre se dio tiempo para cultivar esta actividad. “De alguna forma parece que funciona. Me hago un espacio para eso y para mi familia”, comentó.

En la actualidad, se reconoce su trabajo como retratista. Ha fotografiado a colegas y personalidades destacadas en el mundo del arte como Mick Jagger, Shania Twain, Ray Charles, la banda Arcade Fire, Rod Stewart, Robert Plant, Billy Idol, Celine Dion, Amy Winehouse, Lindsay Lohan, entre otros.

Por otra parte, también resalta su labor por el medio ambiente. En el 2006, Adams creó una fundación tras el tsunami que devastó el sur de Asia. Desde entonces trata de orientar sus actividades hacia la colaboración con causas benéficas. Por ejemplo, a raíz de los recientes acontecimientos en la Amazonía, el artista cerró un acuerdo con la empresa logística DHL para ejecutar un proyecto de plantación en la selva sudamericana. Dicha compañía es la que gestiona el transporte del músico y de su banda, y con la que anunció la iniciativa de plantar un árbol por cada entrada vendida en la gira Shine A Light.