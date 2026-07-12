Bryant Myers, el pionero del trap latino, ofrecerá concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Bryant Myers, el pionero del trap latino, ofrecerá concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Bryant Myers, uno de los artistas más representativos del trap latino, regresa a Lima para ofrecer un esperado concierto el próximo 14 de agosto en el Centro de Convenciones Cocos de Lince. La preventa oficial de entradas iniciará el lunes 13 de julio, dando inicio a la cuenta regresiva para una noche que promete reunir a miles de fanáticos de la música urbana.

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