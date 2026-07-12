Bryant Myers, uno de los artistas más representativos del trap latino, regresa a Lima para ofrecer un esperado concierto el próximo 14 de agosto en el Centro de Convenciones Cocos de Lince. La preventa oficial de entradas iniciará el lunes 13 de julio, dando inicio a la cuenta regresiva para una noche que promete reunir a miles de fanáticos de la música urbana.

Desde su irrupción en la escena musical, Bryant Myers se convirtió en una de las figuras que impulsó el crecimiento del trap latino. Su propuesta, caracterizada por letras directas, una voz inconfundible y un estilo auténtico, lo consolidó como uno de los máximos exponentes del género y abrió camino para una nueva generación de artistas urbanos.

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha conseguido cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales gracias a temas como “Pa Ti”, “Caile”, “Un Ratito Más”, “Me Mata”, “4 Babys”, “Hasta Abajo”, “Como Panas”, “Ella y Yo”, “Triste”, “Esclava”, “Tanta Falta”, “Gan-Ga” y “Narcotics”, canciones que forman parte de su repertorio más reconocido.

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El éxito de Bryant Myers también está respaldado por importantes colaboraciones con figuras de la música urbana internacional. El artista ha trabajado junto a Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Noriel, Jhayco, Miky Woodz, Maluma, Plan B, Arcángel, Ñengo Flow, Darell y Rauw Alejandro, fortaleciendo su presencia dentro de la industria musical.

El concierto en Lima promete una producción de alto nivel, con un espectáculo que combinará un imponente despliegue audiovisual, sonido de primer nivel y toda la energía que caracteriza las presentaciones del artista puertorriqueño.

Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una carrera consolidada dentro del trap latino, Bryant Myers regresará al Perú para protagonizar una noche cargada de ritmo y sus más grandes éxitos. El próximo 14 de agosto, el Centro de Convenciones Cocos de Lince será el escenario de uno de los conciertos urbanos más esperados del año.

La preventa oficial de entradas comenzará este lunes 13 de julio a través de la plataforma del Centro de Convenciones Cocos, donde los fans de Bryant Myers podrán disfrutar de lo mejor de su repertorio urbano.