2017 fue el año en el que BTS fue nombrado en países como Estados Unidos "el acto coreano más popular en el mundo". El más exitoso en su carrera a la fecha, y el de mayor impacto en occidente por un grupo coreano, este año estuvo cargado de sucesos y logros para ellos, y los medios estadounidenses reflejaron su huella dejada con enérgicas coreografías, irresistibles tracks pop y la carismática personalidad de los siete miembros, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Los jóvenes son calificados ya como mega-estrellas. Su llegada al aeropuerto de Los Ángeles fue comparada por medios como Entertainment Tonight con la llegada de los Beatles, y aunque uno no sea fan, vuelve innegable su popularidad. El grupo ya contaba con reconocimiento dentro y fuera de su país, y aun así, el 2017 fue un nuevo capítulo en su ascenso a la fama mundial, entre vistas en YouTube, presencia en medios alrededor del globo y sus ventas en total. Bastante material para alegría de ARMY en un solo año.

1. EL SUEÑO DE ACTUAR

Los miembros de BTS inician el año con varios sucesos individuales. Kim Taehyung, alias 'V', cumple su sueño de actuar e hizo debut en el exitoso drama histórico "Hwarang: The Beginning" transmitido hasta febrero de este año. Se lanza también un clip promocional de la canción "Even If I Die, It's You" grabada a fines del 2016 con las voces de Jin y V para el drama "Hwarang". Park Jimin por su parte hace aparición en el programa "King of Masked Singer".

A su vez, el menor de los integrantes del grupo, Jeon Jungkook, se graduaría de la Escuela de Artes Escénicas de Seúl, mientras que el mayor, Kim Seokjin, o 'Jin', se gradúa de la carrera de teatro en la Universidad Konkuk. Luego llegaría la colaboración de RM junto a Wale en la canción de crítica social "Change", y poco después se estrena su participación con el rapero coreano Gaeko en la canción "Gajah". Posteriormente se lanza "Wine" de la cantante Suran, con la composición y producción de Suga de BTS.

2. LA GIRA WINGS

En febrero lanzan la reedición del disco "Wings", titulado "You Never Walk Alone". Se liberan los exitosos "Spring Day" y "Not Today", y cada uno registra más de 100 millones de vistas en YouTube a la fecha. BTS inicia su gira mundial "Wings", de la cual Billboard elogia su "coreografía de precisión militar" e "introspección que conmueve", y PopCrush dice "prueban merecer el reconocimiento global".

La gira los trae también a América Latina. En Brasil se generan protestas pues 50 mil fans debieron repartirse las 14 mil entradas disponibles. En Chile, BTS tendría el show que más rápido agotara entradas en la historia del país, por lo cual se añade una segunda fecha. En total, en 2017 el grupo actuó frente a 550 mil personas en 40 conciertos a lo largo de su gira por 19 países de febrero a diciembre.

3. LOS BILLBOARD

En abril, BTS es nominado en la categoría de "Top Social Artist" en los Billboard Music Awards de este año, y en mayo son invitados a la gala central. Son el primer grupo coreano en participar de una premiación norteamericana, además de convertirse en los primeros coreanos que, en efecto, llegan a ganar uno de sus premios. En la competencia de redes alcanzan a vencer incluso a competidores de la popularidad de Justin Bieber y Selena Gómez.

Esto a su vez sería adelanto del récord Guinness que obtuviera la agrupación como la cuenta en Twitter con mayor engagements, con un promedio de 252, 200 retweets por publicación gracias a sus 11 millones de seguidores. Gracias, además, a su constante presencia en redes como YouTube, V Live e incluso Spotify con abundante material con los que buscan conectar con sus fans en diversas facetas.

4. EL PADRE DEL K-POP Y LOS NUEVOS NOMBRES

BTS lanza remake de la canción "Come Back Home" de Seo Taiji & The Boys, en el primer proyecto como anticipo por los 25 años de carrera de Seo Taiji, acreditado como "padre del K-pop". La nueva versión incluye letras por RM y J-Hope respetando el espíritu de angustia de la original. El mismo Seo Taiji declara esta "la era" de BTS, ensayan de cerca para el show de aniversario, y algunos miembros hasta lo llaman 'padre' a pedido de este. "Sentía que estaba de nuevo practicando con The Boys", declaró el legendario artista.

A partir de este lanzamiento, conocemos la nueva identidad de marca añadida a la agrupación, un nuevo logotipo y nombre en inglés para BTS: "Beyond The Scene", en lugar de "Bulletproof Boyscouts", la traducción literal de su nombre en coreano, "Bangtan Sonyeondan", el cual se mantiene en su idioma original. Posteriormente vendría otro cambio de identidad de marca, el de Kim Namjoon, alias 'Rap Monster', ahora simplemente denominado 'RM'.

5. MÚSICA NUEVA

En septiembre llega la primera entrega de su serie "Love Yourself", "Her", con más de un millón de pre-órdenes, y llega en el puesto 1 en álbums de iTunes en 73 países. Se lanza clip del track "Serendipity", protagonizado por Jimin, y luego llegaría su éxito "DNA". El álbum incluye colaboración de Andrew Taggart de The Chainsmokers y el discurso de RM en los premios Billboard como "Skit". BTS se vuelve el primer acto coreano en entrar al Top 10 del Billboard 200 y "DNA" en su cuarto clip en superar las 200 millones de vistas en YouTube, además de ser el video K-Pop más visto del año.

BTS realiza también "Comeback Show" y "BTS Countdown" para la cadena coreana Mnet, el primero un especial de regreso sobre la realización del disco, y el segundo una versión del programa musical coreano "M Countdown", dedicado íntegramente al grupo. Poco después dirigen su influencia social hacia una buena causa, y lanzan en conjunto con UNICEF la campaña "Love Myself", la cual reúne fondos para la lucha contra la violencia hacia niños y adolescentes.

6. EN LA TV ESTADOUNIDENSE

En noviembre, BTS regresa a EE.UU. en medio de una expectativa que medios locales comparan incluso a la 'beatlemanía'. Cientos de fans se aglomeraron en el aeropuerto LAX de Los Angeles a recibir al grupo que días después haría debut oficial en los American Music Awards con "DNA". Entre gritos y llantos de los fans, la impresión que dejaron y demostraron asistentes de la talla de Jared Leto, Ansel Elgort y más, se suma a la de diversos medios que entre numerosas reseñas positivas catalogan a BTS como acto destacado de la noche.

Aparecen además en "Jimmy Kimmel Live!", “The Ellen Show”, “The Late Late Show With James Corden” y varias otras entrevistas en shows de radio y noticias. Aparte de demostrar gran carisma, brindan aquí mini-conciertos y muchos momentos entre informativos y divertidos. Más ofertas para colaboraciones llegan y a fines de año lanzan, además de la inesperada combinación de RM con la banda pop punk Fall Out Boy, el video para el remix del track "MIC Drop" realizado por Steve Aoki, junto a una versión con rap de Desiigner, la que debuta en el #28 en el Hot 100 de Billboard.

7. ACTO PREMIADO

Además de las victorias obtenidas este año tras su paso en los diversos programas coreanos semanales de música en vivo, donde acumularon 15 victorias por sus singles promocionales, se suman a esto los reconocimientos en los premios Mnet Asian Music Awards y en los Melon Music Awards llevados a cabo este noviembre y diciembre.

Aparte de los trofeos a Mejor Videoclip por "Spring Day" en los MAMAs y "DNA" en los Melon Music Awards, e incluso el de Tendencia Popular entregado a Suga junto a Suran por "Wine", se llevaron en total tres de los principales premios del año, denominados "daesang": Artista Global, Canción del Año en los MMAs y, por segundo año consecutivo, el de Artista del Año en los MAMAs.

8. UN NUEVO HOGAR

​A fines de este año, BTS viviría un gran cambio: se trasladaría a lo que será su nuevo hogar en el complejo de apartamentos más caro de Corea, luego de su impresionante éxito y el aumento en las acciones de la agencia gestora del grupo, Big Hit Entertainment.

Los muchachos se mudarían a un departamento en Gangnam, y dos meses después el director de la Big Hit se encargaría de que los jóvenes talentos pudieran tener mayor comodidad y tranquilidad en una de las residencias mejor resguardadas y más lujosas del país, lo cual contrasta con el único cuarto que solían compartir hasta el 2016. Cabe destacar que, aunque la tendencia de los artistas es mudarse por separado al obtener éxito, los jóvenes decidieron seguir juntos.

9. MARCA COREA

La web oficial de Turismo en Corea colapsaría tras la publicación y el masivo número de descargas de la canción promocional para la campaña de este año, "With Seoul", la cual fue interpretada por BTS.

El grupo finalizaría año también con el lanzamiento de su single en japonés Crystal Snow, el cual incluiría versiones en dicho idioma de sus últimos singles promocionales. Este sería el primer lanzamiento extranjero en exceder los 300 mil puntos en el ránking semanal de singles Oricon.

10. ÉXITO DE VENTAS

Se lanzaría en Corea del Sur y EE.UU. la línea de productos y merchandising oficial de BT21, personajes creados por los integrantes de BTS en colaboración creativa con Line Friends. Miles de fans se congregaron en las calles aledañas al local de lanzamiento en pleno Nueva York para lograr adquirir alguno de los productos. Finalmente BTS aparece en el número 10 en la lista de fin de año de Billboard como los más importantes artistas del 2017.

Bonus

BTS fue confirmado para cerrar el año norteamericano en el famoso y tradicional programa especial de fin de año Dick Clark's New Year Rocking Eve y su actuación previamente grabada se transmitirá en todo Estados Unidos en la noche del 31 de diciembre. Hasta el momento ha hecho aparición además en el festival coreano de fin de año SBS Gayo Daejun, y están programados para hacer aparición en el KBS Gayo Daechukje esta noche del 29 de diciembre y el MBC Gayo Daejejeon este 31 (ambos a las 6:30 am, hora peruana).

2017 probó ser un impresionante año para BTS, y estos ya cuentan con agendas planeadas para los próximos dos años. El grupo volvería a realizar una gira mundial incluyendo a más países. "Queremos visitar más lugares, no sé cuándo exactamente, pero definitivamente será más grande y genial", declaró RM a Entertainment Tonight.

Como artistas y personas, 'Bangtan' ha evolucionado a un ritmo destacable, y al mismo tiempo, también el K-pop ha llegado a más personas, y aun con los muchos cambios ocurridos en el camino, piensan aún seguir disfrutando del viaje junto a ARMY, su fanaticada, y se dirigen hacia lo que se viene, pues como dice RM, “el mundo va a cambiar”, y en este 2018 también.