Resumen

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Acciones de la agencia HYBE caen tras poco público en el concierto de regreso de BTS en Seúl. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
Acciones de la agencia HYBE caen tras poco público en el concierto de regreso de BTS en Seúl. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
Por Redacción EC

Las acciones de HYBE, compañía que gestiona a la reconocida banda de K-pop BTS, registraron una caída significativa en su precio luego de la baja asistencia del público a su reciente concierto en Seúl, Corea del Sur, según reportó la BBC.

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