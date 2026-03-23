Las acciones de HYBE, compañía que gestiona a la reconocida banda de K-pop BTS, registraron una caída significativa en su precio luego de la baja asistencia del público a su reciente concierto en Seúl, Corea del Sur, según reportó la BBC.

El pasado 21 de marzo, BTS realizó un concierto gratuito en la plaza de Gwanghwamun, situada en el corazón de Seúl, luego de cuatro años sin ofrecer un espectáculo en vivo como grupo. Esta reunión marcó el inicio de una nueva etapa de la agrupación; sin embargo, no fue del todo exitoso.

El concierto fue transmitido por Netflix con el título “BTS: The Comeback Live | Arirang”, logrando encabezar la lista en 77 países, incluido Corea del Sur. Este es un hito pese a la poca afluencia de personas que asistieron al show gratuito en Seúl.

BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió el concierto en un reencuentro largamente esperado por ARMY, tras casi cuatro años de pausa. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

Como se recuerda, la policía preveía inicialmente la congregación de 260.000 personas: 22.000 en el recinto principal y el resto en los alrededores, donde se instalaron pantallas para seguir el evento en vivo.

Según un reporte de la BBC, asistieron aproximadamente 104.000 personas al concierto, menos de la mitad de las 260.000 que se esperaban, lo que generó grandes pérdidas frente a la cifra prevista con anterioridad.

HYBE mantenía una tendencia al alza en sus acciones durante los últimos meses, impulsada por la gira de regreso y el lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang” de la banda surcoreana. Sin embargo, sus acciones cayeron un 15%, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses, según reportó el medio coreano Korea JoongAng.

BTS volvió a escena tras casi cuatro años de pausa y convirtió su comeback en un acontecimiento global seguido por millones de fans. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP) / KIM MIN-HEE

“La acción cotizaba a 288.500 wones (US$ 191) a la 1:59 p.m., hora local, un 16,13% menos que en la sesión anterior, según la Bolsa de Corea… La caída del precio de las acciones de HYBE parece deberse a que la asistencia al espectáculo quedó por debajo de lo esperado, así como a las críticas por la magnitud del personal público desplegado para el evento”, reportó el medio.

A pesar de la caída en bolsa, analistas consideran que el efecto podría ser temporal, dado el fuerte posicionamiento global de BTS y la demanda sostenida por sus conciertos como parte de la gira tras el lanzamiento de “Arirang”.

Asimismo, el impacto comercial del grupo siguió su curso, con casi cuatro millones de copias vendidas de su nuevo álbum “Arirang”, su primer disco de estudio desde Proof (2022), en su primer fin de semana, según cifras de Hanteo Chart.