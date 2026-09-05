Foto oficial desde la página web de BTS, donde aparecen los siete integrantes de la banda surcoreana. (Foto: BTS Web Page)
Foto oficial desde la página web de BTS, donde aparecen los siete integrantes de la banda surcoreana. (Foto: BTS Web Page)
Por Redacción EC

El quinto álbum del grupo surcoreano BTS, titulado ‘Arirang’, se posicionó en el puesto 83 de la lista británica ‘Official Albums Top 100’ del 4 al 10 de septiembre, sumando 24 semanas consecutivas de permanencia.

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