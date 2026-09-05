El quinto álbum del grupo surcoreano BTS, titulado ‘Arirang’, se posicionó en el puesto 83 de la lista británica ‘Official Albums Top 100’ del 4 al 10 de septiembre, sumando 24 semanas consecutivas de permanencia.

El trabajo discográfico, que cumplió seis meses desde su lanzamiento, mostró incrementos en clasificaciones específicas de la industria del Reino Unido.

En la lista ‘Official Physical Albums’, la producción avanzó hasta la ubicación 41, mientras que en las listas ‘Official Scottish Albums’ y ‘Official Album Sales’ escaló a los casilleros 30 y 43, respectivamente.

Asimismo, en el streaming global, la producción ocupó el segundo lugar del ranking semanal de álbumes de Spotify por tercera semana consecutiva, posicionando los sencillos ‘SWIM’ en el puesto 12 y ‘NORMAL’ en la casilla 82.

Este nuevo hito del grupo se dio durante la estadía del grupo en Los Ángeles por su tour ‘Arirang’, ciudad que proclamó la “Semana BTS” del 1 al 8 de septiembre y tiñó sus calles de rojo en homenaje a la visita.

Al término de sus fechas en Estados Unidos, la agrupación concluirá su tramo por América del Norte para dirigirse a América del Sur.

BTS | Foto: Difusión

Como parte de esta etapa, la banda ofrecerá tres presentaciones en el Estadio San Marcos de Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, con espectáculos programados para iniciar a las 8:00 p.m.

Para dichos shows en el país, las entradas se gestionarán a través de la aplicación Quentro y solo se podrán transferir una única vez a partir de 30 días antes de cada concierto como medida de seguridad.

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