BTS: su álbum "Love Yourself: Tear" fue nominado a los Grammy 2019

A pesar que no consiguieron una nominación como Mejor artista nuevo en los Grammy 2019, BTS sí logró alcanzar una opción en la categoría Mejor Diseño de Grabación en la ceremonia más importante de industria musical.

El reciente disco de estudio "Love Yourself: Tear" de la 'boyband' surcoreana participa en la categoría donde se premia al director de arte en reconocimiento al aspecto visual del álbum.

BTS busca la victoria en los Grammy 2019, compitiendo con los álbumes "Be the Cowboy", "Masseduction", "The Offering" y "Well Kept Thing" de Mitski, St. Vincent, The Chairman y Foxhole, respectivamente.

"Love Yourself: Tear" de BTS se lanzó el 18 de mayo del 2018 e incluye 11 pistas entre las que destacan sus éxitos "Fake Love", "Airplane Pt.2" y "So What".

Los premios Grammy 2019 se celebrarán el 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles (California, EE.UU).