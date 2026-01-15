Escuchar
(Referencial) El grupo surcoreano BTS durante una presentación en los Premios Grammy 2022 | (Foto de VALERIE MACON / AFP)

Redacción EC

Este jueves, la agencia BigHit Music ha confirmado que BTS, el grupo surcoreano de K-Pop, pondrá fin a su pausa discográfica con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado ‘Arirang’.

BTS anuncia el lanzamiento de ‘Arirang’, su nuevo álbum tras años de pausa musical

