BTS anuncia el lanzamiento de ‘Arirang’, su nuevo álbum tras años de pausa musical

Este jueves, la agencia BigHit Music ha confirmado que BTS, el grupo surcoreano de K-Pop, pondrá fin a su pausa discográfica con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado ‘Arirang’.

La producción, que se lanzará el 20 de marzo, marca el reencuentro musical de los siete integrantes tras completar el servicio militar y representa su primer álbum de larga duración desde el lanzamiento de la antología "Proof" en 2022.

"Arirang" será el nombre del nuevo álbum y gira mundial del grupo

El nombre del álbum hace referencia a la canción folclórica más emblemática de Corea del Sur, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

Según el comunicado oficial, el disco incluirá 14 canciones en las que Jin, Suga, RM, J-hope, Jimin, V y Jungkook participaron activamente en la composición y producción.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

El concepto de ‘Arirang’ (que vincula la belleza y el afecto) busca plasmar el sentimiento de “Han”, una mezcla de resiliencia y esperanza característica de la historia coreana.

La agencia describió el proyecto como una “declaración de principios” que conecta el pasado del grupo con su futuro artístico.

Para el mercado de coleccionistas, el lanzamiento contará con un despliegue sin precedentes de 16 versiones físicas. Estas incluyen ediciones individuales en vinilo para cada miembro (como la “RM Silver Vinyl” o la “Jimin Burgundy Vinyl”), además de las versiones conceptuales “Rooted in Korea” y “Rooted in Music”.

Confirmación oficial de la presencia de la banda BTS en Lima para el mes de octubre de 2026.

La preventa mundial inició este viernes a través de plataformas como Weverse Shop y tiendas digitales.

El estreno del álbum será el preludio de una ambiciosa gira mundial que iniciará el 9 de abril en el Complejo Deportivo de Goyang, cerca de Seúl. El tour, calificado como el más grande en la historia del género, abarcará 34 ciudades y 79 funciones.

La gira destaca por un diseño de escenario de 360 grados y ha generado gran expectativa en América Latina, pues se presentará el 9 y 10 de octubre en Lima. Todavía no se conoce el lugar del evento.