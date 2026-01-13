BTS anuncia gira mundial: ¿Qué países de Latinoamérica visitará la boy band?

BTS anunció su gira mundial con presentaciones en todo el mundo, incluyendo shows dobles e incluso triples en Latinoamérica. En la siguiente nota encontrarás todos los detalles relacionados a la etapa latinoamericana del tour de los idols surcoreanos.

Para alegría de los fans peruanos, BTS confirmó dos conciertos en Lima para el 9 y 10 de octubre; sin embargo, no sería su única presentación en la región, ya que también visitará otros países.

Sobre la gira de BTS por Latinoamérica

Este martes 13 de enero, BTS sorprendió a todos al anunciar las fechas y ciudades que visitará como parte de su gira mundial, que arranca el próximo 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Tras algunas fechas en su país natal, los artistas llegarán a Estados Unidos y Europa.

Luego de presentarse en diversas ciudades del mundo, BTS confirmó su llegada a Latinoamérica, siendo su primera visita Bogotá, Colombia para luego ofrecer dos conciertos en Lima, Perú, los días 9 y 10 de octubre del 2026.

Este es el anuncio oficial de la gira mundial de BTS. (Foto: X)

Tras su paso por Perú, los idols ofrecerán dos conciertos en Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina. Para luego cerrar su gira por la región con tres presentaciones en Sao Paulo, Brasil. Si bien las ciudades han sido confirmadas, los escenarios de los shows todavía no han sido revelados.

MÁS INFORMACIÓN: BTS anuncia su gira mundial 2026 con Perú incluido como parte de su tour

BTS anuncia nuevo álbum

Como parte de los grandes anuncios de BTS para este 2026, la agrupación de K-Pop también reveló que lanzará un nuevo álbum grupal, cuya preventa iniciará el 16 de enero, mientras que su estreno está previsto para el próximo 20 de marzo del 2026.

RM y Jimin de BTS en los American Music Awards 2025. (Foto: theamas.com)

Este disco contará con 14 temas y será su primer trabajo conjunto desde 2022, año en el que BTS marcó su primera separación por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur.