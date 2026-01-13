Escuchar
(2 min)
BTS anuncia gira mundial e incluye a Perú con dos conciertos este 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

BTS anuncia gira mundial e incluye a Perú con dos conciertos este 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

BTS anuncia gira mundial e incluye a Perú con dos conciertos este 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
BTS anuncia gira mundial e incluye a Perú con dos conciertos este 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

BTS anunció su gira mundial con presentaciones en todo el mundo, incluyendo shows dobles e incluso triples en Latinoamérica. En la siguiente nota encontrarás todos los detalles relacionados a la etapa latinoamericana del tour de los idols surcoreanos.

BTS en Perú: Productora se pronuncia sobre el venue y la venta de entradas
Música

BTS en Perú: Productora se pronuncia sobre el venue y la venta de entradas

BTS anuncia su gira mundial 2026 con Perú incluido como parte de su tour
Música

BTS anuncia su gira mundial 2026 con Perú incluido como parte de su tour

BTS anuncia gira mundial: ¿Qué países de Latinoamérica visitará la boy band?
Música

BTS anuncia gira mundial: ¿Qué países de Latinoamérica visitará la boy band?

BTS en Perú: ¿Cuándo serán los conciertos de la boy band en Lima?
Música

BTS en Perú: ¿Cuándo serán los conciertos de la boy band en Lima?