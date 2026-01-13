BTS anuncia su gira mundial 2026 con Perú incluido como parte de su tour

Luego de casi cuatro años alejados de la escena musical, BTS anunció por todo lo alto su regreso con una gira mundial. A través de su web oficial y sus redes sociales, la boy band anunció los países que visitará como parte de su tour oficial con sus siete integrantes. Esta vez, Perú si está incluido.

A través de su web oficial, BTS confirmó que llegará a Perú este 2026. Por si fuera poco, no lo hará para una sola presentación, sino que será por partida doble.

A través de su página web oficial, BTS anunció que llegará a Perú en octubre del 2026 para ofrecer dos conciertos los días 9 y 10 de dicho mes.

BTS confirmó que ofrecerá dos conciertos en Perú este 2026. (Foto: Captura de imagen)

Cabe resaltar que Perú no será el único país que BTS visite en la región, sino que también están incluidos Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

La expectativa se mantuvo en los últimos meses, donde el grupo ha dado señales de una reunión progresiva de sus integrantes, lo que ha reavivado las especulaciones sobre un tour global que incluye presentaciones en Asia, América, Europa y otras regiones clave para el ARMY.

Este es el anuncio oficial de la gira mundial de BTS. (Foto: X)

Este reencuentro de BTS consolida un importante hito para el K-Pop y para la agrupación misma, ya que, de concretarse, prácticamente marcaría uno de los momentos musicales más importantes del 2026.

Como en giras anteriores, se espera que la membresía oficial de BTS en Weverse permita el acceso anticipado a la venta de entradas.

Asimismo, hay que resaltar que, al igual que en fechas anteriores, es posible que no todas las fechas de la gira se revelen en un solo comunicado. La gira podría ampliar fechas y anunciar nuevas ciudades por etapas.

Toda la información con respecto al tour y el nuevo álbum de BTS está disponible en su web 2026bts.com, donde también hay un contador que resalta que faltan 65 días para dar inicio a la nueva aventura del grupo.

BTS compartió en su web oficial detalles de cuándo iniciará su nueva aventura musical. (Foto: Captura de web)

El regreso de BTS a los escenarios no solo representa un evento musical, sino también un fenómeno cultural y económico, capaz de movilizar turismo, consumo digital y tendencias globales, como ya ocurrió en giras anteriores con récords de asistencia y ventas.

BTS anuncia nuevo álbum

Como parte de los grandes anuncios de BTS para este 2026, la agrupación de K-Pop también reveló que lanzará un nuevo álbum grupal, cuya preventa iniciará el 16 de enero, mientras que su estreno está previsto para el próximo 20 de marzo del 2026.

Miembros de BTS se reencuentran tras la salida de Jin del cuartel militar (Foto: AFP). / JUNG YEON-JE

Este disco contará con 14 temas y será su primer trabajo conjunto desde 2022, año en el que BTS marcó su primera separación por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur.