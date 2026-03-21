La agrupación surcoreana BTS ha registrado la venta de aproximadamente cuatro millones de copias de su nuevo álbum de estudio, ‘Arirang’, en las primeras 24 horas de su lanzamiento el pasado viernes.

Así, la cifra marca un hito en el retorno del septeto a la escena musical tras una pausa de casi cuatro años dedicada al cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

BigHit Music, el sello discográfico de la banda, informó que las ventas logradas en un solo día superan el récord que el grupo había establecido durante toda la primera semana de lanzamiento de su cuarto álbum, ‘Map of the Soul: 7’.

La agencia de noticias Yonhap detalló que el disco, compuesto por 14 canciones, ya lidera las listas de popularidad en la plataforma iTunes en 88 regiones, incluyendo mercados clave como México, Italia y Suecia.

Cabe mencionar que, el título de la obra, ‘Arirang’, hace referencia a la pieza folclórica más emblemática de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad nacional.

Este éxito comercial coincide con el megaconcierto gratuito de retorno que realizaron durante la madrugada de este sábado, en la plaza de Gwanghwamun, en el centro de Seúl, que fue retransmitido a nivel global por Netflix.

El grupo masculino de K-pop BTS se presenta durante su concierto en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

Durante esta presentación, uno de los integrantes, RM, actuó con movilidad limitada tras un accidente en los ensayos que le lesionó el tobillo, por lo que, según confirmó BigHit Music, subió al escenario con una escayola.

Este lanzamiento representa el primer material de estudio del grupo desde la publicación de la antología ‘Proof’ en 2022, consolidando su posición como el referente principal de la industria del K-pop a nivel internacional.

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