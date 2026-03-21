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Una fotografía de prensa cedida por BIGHIT MUSIC/Netflix muestra al grupo de K-pop BTS durante su concierto de retorno tras 4 años de ausencia, en el centro de Seúl | Foto: EFE
Una fotografía de prensa cedida por BIGHIT MUSIC/Netflix muestra al grupo de K-pop BTS durante su concierto de retorno tras 4 años de ausencia, en el centro de Seúl | Foto: EFE
/ BIGHIT MUSIC / Netflix HANDOUT
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana BTS ha registrado la venta de aproximadamente cuatro millones de copias de su nuevo álbum de estudio, ‘Arirang’, en las primeras 24 horas de su lanzamiento el pasado viernes.

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