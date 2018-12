BTS: ¿por qué no fueron nominados como Mejor artista nuevo en los Grammy 2019?

Este viernes se revelaron los nominados a las más de 70 categorías de los Grammy 2019, pero no todos quedaron satisfechos. Los fans del K-pop están decepcionados tras la exclusión de BTS, el grupo más éxitoso del rubro, de las nominaciones a Mejor artista nuevo de la ceremonia más importante de la música. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión de la Academia?

Tras la gran popularidad que el grupo surcoreano ganó durante este año gracias a sus últimos lanzamientos, se barajó la posibilidad de incluirlos como candidatos a Mejor artista nuevo en los Grammy 2019. Sin embargo, esto no se concretó.

A pesar de haber conseguido dos veces el puesto No. 1 en la lista Billboard 200, BTS no participará de la ceremonia. Según la revista Forbes, el grupo de K-pop no cumpliría los requisitos obligatorios para ser considerados en esta categoría.

Como parte de estos reglas a cumplir, se contempla que todos los nominados a Mejor artista nuevo no deben haber lanzado más de 30 singles o tres álbumes en su carrera hasta la fecha; requisito que BTS está lejos de cumplir.

El grupo de K-pop debutó en el 2013 y, desde entonces, solo teniendo en cuenta sus lanzamientos en Corea del Sur, tiene en su haber más de 100 canciones. Esto inhabilitaría a BTS a competir en los Grammy 2019.