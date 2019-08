Así se prepara BTS para el estreno de "Bring The Soul: The Movie" 

A muy poco del estreno de la esperada película de BTS, "Bring The Soul: The Movie", en diversos cines alrededor del mundo, los cantantes de K-pop decidieron adelantarse y se reunieron para la premiere del filme.

A través de su cuenta de Twitter, BTS compartió una serie de fotos donde se observa a los ídolos musicales reunidos en lo que parece ser una sala de cine privada. Al parecer será una función exclusiva de "Bring The Soul: The Movie".



다같이 브링 더 소울을 보았습니다 pic.twitter.com/omlkMKluOt — 방탄소년단 (@BTS_twt) August 6, 2019

Junto a la emoción por el estreno de su película, los músicos surcoreanos completaron la velada con bebidas y piqueos propios de un cine.



"Bring The Soul: The Movie" promete ser la película más emotiva de la trilogía que la banda K-Pop ha lanzado hasta el momento, hecho por el que los artistas lucen muy emocionados en las fotografías compartidas en redes sociales.

Asimismo, los integrantes de BTS no fueron los únicos que celebraron el estreno de "Bring The Soul: The Movie", ya que sus seguidores también han vuelto tendencia este día tan especial.



Buenos días bebus!!

Mañana por fin podremos ver Bring the Soul!!!! Agahsjsjsie que nervios#MPN #BTS @BTS_twt pic.twitter.com/DUlE0ml3Vj — iria 🇪🇸BTS our 명예 (@Joonie_BTSkings) August 6, 2019

DATO

El filme documental que será exhibido en diferentes funciones, del 7 al 11 de agosto, en la cadena UVK Multicines, se centra en el concierto que ofrecieron en París, en octubre de 2018, con el cual pusieron fin al tramo europeo de su exitosa gira "Love Yourself".