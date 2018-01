El 26 de enero, la boyband latina CNCO fue entrevistada para la emisora de radio online iHeartLatino, sin embargo, despertaron la polémica en Internet por un intercambio de palabras entre sus jóvenes miembros y el DJ de la radio, Enrique Santos, respecto al grupo BTS y el idioma coreano.

Los latinos son al inicio felicitados por Santos en sus nominaciones en los iHeartRadioAwards, y este alude a su competencia como "Mejor Boyband", BTS. El DJ los simplifica como "la versión coreana de CNCO", a lo que la boyband ríe sin saber qué responder. El DJ consulta sobre su opinión de 'los coreanos', y añade: "las letras son lindísimas, ¿verdad?" lo que despierta risas en los presentes.

La entrevista da un giro controversial cuando Santos pide a la banda cantar, a lo que CNCO canta en respuesta su tema "Mamita", con las letras cambiadas a sílabas sin sentido en una ofensiva imitación de la lengua asiática. En un punto, una voz añade el coro de "Gangnam Style" y "I have a pen, I have an apple pen", lo que despierta las carcajadas en conjunto.

Gran controversia se desató en redes por lo que internautas alrededor del mundo, incluidos hispanohablantes, califican de alusiones racistas, y expresaron su descontento tanto con el DJ, quien propició la situación, como también hacia CNCO, pues todos realizaron en algún punto estereotipos ofensivos. El asunto causa revuelo en medio de las nominaciones de BTS y CNCO en los iHeartRadio Awards.