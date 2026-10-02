Tras sus dos presentaciones en la capital colombiana, la gira del grupo integrado por RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook continuará por Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo | Foto: BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP
Tras sus dos presentaciones en la capital colombiana, la gira del grupo integrado por RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook continuará por Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo | Foto: BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP
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Por Redacción EC

El grupo surcoreano BTS inicia este viernes su gira por América Latina con dos presentaciones consecutivas en el estadio El Campín de Bogotá, donde miles de seguidores se han congregado para recibir al septeto como parte de su gira ‘Arirang’.

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