El grupo surcoreano BTS inicia este viernes su gira por América Latina con dos presentaciones consecutivas en el estadio El Campín de Bogotá, donde miles de seguidores se han congregado para recibir al septeto como parte de su gira ‘Arirang’.

La llegada de la banda a la capital colombiana ha movilizado a fanáticos locales y extranjeros, con seguidores procedentes de países como Ecuador y México. El movimiento en torno a los conciertos también se ha reflejado en las actividades organizadas durante los días previos a las presentaciones.

Por ejemplo, en el norte de Bogotá, una vivienda fue adaptada como tienda efímera y registra un flujo diario de entre 1.500 y 1.600 visitantes. El espacio ofrece productos oficiales y una exhibición sensorial relacionada con el reciente álbum de BTS, reportó EFE.

Para los fans, la llegada del grupo a Colombia representa además el resultado de años de gestiones. “La llegada de BTS a Colombia se ha sentido como un logro inmenso, porque hemos trabajado en esto durante años, yo llevo en el fandom 10 años y esto ha sido un trabajo durísimo, pero se logró”, declaró a la agencia Paola Chaparro, presidenta de Army Colombia.

Los seguidores también prepararon distintas dinámicas para acompañar los conciertos, entre ellas la distribución de pancartas, adhesivos para iluminar los celulares con los colores de la bandera colombiana y la adecuación de los bastones de luz oficiales. “Army significa no solamente apoyar a un grupo, significa una comunidad”, explicó al mismo medio Melissa Medina, fanática del septeto desde 2020.

BTS

La expectativa por la llegada de BTS también alcanzó a las autoridades de Bogotá. La Alcaldía declaró a RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook huéspedes de honor, mientras que lugares emblemáticos como el santuario de Monserrate y la Torre Colpatria se iluminarán de morado durante las noches de los conciertos.

Tras sus dos presentaciones en Bogotá, BTS continuará su recorrido por América Latina con fechas en Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, donde ofrecerá doce espectáculos adicionales.

*Con información de EFE