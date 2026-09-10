BTS se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en Lima como parte de su gira mundial 'Arirang' | (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
BTS se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en Lima como parte de su gira mundial 'Arirang' | (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

Los conciertos de la gira mundial de BTS registraron la mayor cantidad de denuncias por reventa ilegal de entradas en Corea del Sur durante el último año, según datos presentados este jueves 10 de septiembre por la Agencia de Contenidos Creativos de Corea del Sur (KOCCA).

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