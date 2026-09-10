Los conciertos de la gira mundial de BTS registraron la mayor cantidad de denuncias por reventa ilegal de entradas en Corea del Sur durante el último año, según datos presentados este jueves 10 de septiembre por la Agencia de Contenidos Creativos de Corea del Sur (KOCCA).

El informe elaborado para el legislador Jeong Jun-ho, detalló que el ‘Arirang World Tour’ acumuló 102 reportes en la plataforma en línea de la KOCCA entre septiembre de 2025 y el 27 de agosto de 2026.

Fotografía cedida por Bighit Music que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS durante un concierto. BTS desembarcó este martes en Los Ángeles con la marea sonora de 'Arigang' para marcar su última parada en Estados Unidos en su segundo hogar, la ciudad que vio crecer al grupo y sirvió de estudio para dar vida a su esperado regreso musical. | EFE/ Hybe/Bighit Music / HYBE/BIGHIT MUSIC

Y es que, los espectáculos de BTS superaron en volumen de denuncias a los shows individuales de Psy (88 casos), Bigbang (69), Lim Young-woong (64), Day6 (51), la banda británica Oasis (48) y el cantante The Weeknd (44).

“Estas cifras reflejan solo los reportes hechos en el tablero en línea de la KOCCA”, precisó Jeong, citando como ejemplo que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo detectó 1.868 publicaciones sospechosas vinculadas a las entradas de BTS, un volumen 18 veces mayor que las denuncias formales ingresadas.

El reporte general del organismo reveló que entre enero de 2023 y agosto de 2026 se registraron 7.639 denuncias por reventa irregular, de las cuales el 75 % correspondió a conciertos musicales.

BTS en Perú: El impacto de HYBE en la música y la cultura global

Asimismo, la información mostró que el 79,8 % de las operaciones no autorizadas se realizaron a través de plataformas de comercio de segunda mano como Karrot, Ticketbay y Bunjang, mientras que el 20,2 % restante se canalizó mediante redes sociales como X, Facebook, Instagram y Telegram.

Por su parte, la agrupación culminó sus presentaciones en Norteamérica e iniciará su tramo sudamericano en octubre desde Colombia. La gira continuará en Lima con tres fechas en el Estadio San Marcos el 7, 9 y 10 de dicho mes, antes de seguir hacia Chile, Argentina y Brasil.

VIDEO RECOMENDADO: