BTS, la boyband surcoreana de K-pop, continúan compartiendo avances de su próximo álbum llamado “Proof”. Este álbum estudio es un recopilatorio que contiene versiones demo, acapella y solos de los integrantes de Bangtan. El lanzamiento de Proof está programado para el 10 de junio del 2022, este nuevo material ofrecerá una mirada fresca a la discografía de Bangtan mostrándonos distintas versiones de lo que ya conocemos.

CANCIONES DE PROOF, EL NUEVO DISCO DE BTS:

Proof está comprendido por 3 discos cada uno de ellos contiene un tracklist diferente. El primer disco está compuesto por 19 canciones, las cuales incluyen el single “Yet to come”, el elegido para ser promocionado por BTS. Dentro del tracklist #1 resalta Fake Love, ON y Life Goes on, a su vez puedes encontrar singles como Butter, Dynamite y también canciones de los inicios de Bangtan como Danger, Born singer y I need U.

BTS: Tracklist #1 de Proof, el nuevo álbum de Bangtan | Vía: bts.bighitofficial

El tracklist #2 comprende 15 canciones en las que resaltan títulos como Moon, Filter, Seesaw, Cypher, Euphoria y más. El tracklist más impactante es el #3, este comprende 14 canciones. En este grupo resaltan títulos como Tony Montana, For Youth, Still with you, Epiphany entre otros.

Tracklist #3 de Proof, el nuevo álbum de BTS | Vía: @BIGHIT_MUSIC

PROOF DE BTS: CALENDARIO DEL NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN

Proof, el noveno álbum de estudio que prepara BTS, comenzó su preventa el pasado 4 de mayo pero se lanzará al mercado oficialmente este 10 de junio del 2022. “Yet to come”, canción del primer tracklist y D-1, ha sido seleccionada como single de Proof. Te compartimos a continuación un número de fechas importantes en las que BTS lanzará nuevos avances o información del nuevo álbum: