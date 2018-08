BTS: así son los diseños creados por los integrantes para una marca de zapatillas

BTS y Converse han lanzado juntos una colección especial con los encantadores BT21, personajes creados por los mismos miembros del grupo K-Pop. La conocida marca presenta esta vez a Tata, RJ, Chimmy, Cooky, Mang, Shooky y Koya, sobre sus clásicas zapatillas Chuck Taylors reimaginadas.

BT21, los personajes que representan a cada uno de los siete chicos de BTS, más uno en representación de sus fans ('ARMY'), surgieron de una colaboración con Line Friends, y ya son parte además de prendas y accesorios en tiendas Line alrededor del mundo. Recientemente hicieron incluso aparición en nuevos stickers de Facebook Messenger.

Las zapatillas de edición limitada, anunciadas por Instagram, YouTube y todos los canales oficiales de BT21, tendrán tres estilos distintos, entre negras monocromáticas y blancas con estampado a color. Estas rodean los 90 dólares y sus paquetes especiales vienen en cajas de colección con extras como bolsas y parches de BT21.

La línea está disponible desde el viernes 27 de julio, por ahora solo en Corea del Sur, China, Taiwán y Hong Kong, y en medio de gran insistencia de fans por hacer su venta global. Como dato curioso, muchos en de ellos también recordaron el tema "Converse High" del disco del grupo "The Most Beautiful Moment in Life" (2016).

BTS y Converse lanzaron además un concurso global de dibujo para ganar las nuevas zapatillas. Desde el 24 de julio hasta la medianoche coreana del 5 de agosto, los seguidores vía Twitter pueden enviar sus dibujos más originales sobre la colaboración con los hashtags #draw_bt21 y #converse. 21 serán los ganadores anunciados este 10 de agosto.