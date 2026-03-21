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Con más de 115 millones de 'streams' en su debut, el septeto surcoreano domina el Top 50 Global de Spotify | (Foto: Netflix)
Con más de 115 millones de 'streams' en su debut, el septeto surcoreano domina el Top 50 Global de Spotify | (Foto: Netflix)
Por Redacción EC

El regreso de BTS ha paralizado la industria musical global. Con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, la agrupación no solo reafirmó su liderazgo, sino que batió sus propios récords. Y es que, en apenas 24 horas, el álbum alcanzó 3.98 millones de copias físicas vendidas, superando el récord de "Map of the Soul 7″ (3.37 millones).

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