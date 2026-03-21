El regreso de BTS ha paralizado la industria musical global. Con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, la agrupación no solo reafirmó su liderazgo, sino que batió sus propios récords. Y es que, en apenas 24 horas, el álbum alcanzó 3.98 millones de copias físicas vendidas, superando el récord de "Map of the Soul 7″ (3.37 millones).

De ese modo, su impacto en plataformas de streaming fue masivo, logrando que las 14 canciones de su disco ocupen los primeros puestos del Top 50 Global de Spotify de forma simultánea.

El grupo de K-pop BTS se reunió hoy tras casi cuatro años con un concierto en la Plaza Gwanghwamun. El evento congregó a 260,000 seguidores en el centro de Seúl y fue transmitido en vivo para millones de espectadores del mundo | Foto: AFP / KIM HONG-JI

Así, el álbum acumuló un total de 115,355,108 reproducciones en sus primeras horas solo considerando este listado, liderado por el sencillo principal “SWIM” con 14,644,352 de reproducciones.

A pesar del éxito, la plataforma Spotify experimentó fallas críticas debido a la alta demanda, lo que provocó retrasos y pausas en la música para miles de usuarios. Sin embargo, el ARMY, su comunidad de fans, logró que el disco encabezara iTunes en 88 países.

Cifras de “Arirang” en el Top 50 Global de Spotify

SWIM (Vídeo musical): 14,644,352 reproducciones

14,644,352 reproducciones Body to Body: 11,185,035 reproducciones

11,185,035 reproducciones Hooligan: 8,735,463 reproducciones

8,735,463 reproducciones FYA: 8,070,671 reproducciones

8,070,671 reproducciones Aliens: 7,755,173 reproducciones

7,755,173 reproducciones 2.0: 7,383,093 reproducciones

7,383,093 reproducciones Merry Go Round: 7,230,907 reproducciones

7,230,907 reproducciones NORMAL [E]: 7,159,676 reproducciones

7,159,676 reproducciones Like Animals: 6,827,196 reproducciones

6,827,196 reproducciones they don’t know ‘bout us: 6,729,450 reproducciones

6,729,450 reproducciones No. 29: 6,502,953 reproducciones

6,502,953 reproducciones One More Night: 6,133,272 reproducciones

6,133,272 reproducciones Please: 5,922,299 reproducciones

5,922,299 reproducciones Into the Sun: 5,725,725 reproducciones

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

BTS regresa a los escenarios con la gira mundial " Arirang" y conciertos en cines

BTS marcó su regreso oficial con el concierto "The Comeback Live: Arirang", realizado el 21 de marzo de 2026 en la histórica Plaza Gwanghwamun de Seúl, y transmitido en vivo por Netflix a nivel mundial.

El título del espectáculo hace referencia a "Arirang", la pieza folclórica más emblemática de Corea del Sur, símbolo de identidad nacional.

Con este show, el septeto inicia su gira mundial, la primera a gran escala tras casi cuatro años de ausencia y el cumplimiento del servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, incluyendo 82 presentaciones en 34 países.

Asimismo, HYBE, la compañía que gestiona al grupo, confirmó que los primeros dos conciertos en Goyang (Corea del Sur) y Tokio (Japón) serán proyectados en cines de todo el mundo.

En ese sentido, en Perú, las funciones serán retransmisiones programadas debido a la diferencia horaria y podrán verse en la mayoría de salas nacionales, incluyendo Cineplanet, Cinemark y Cinépolis:

11 de abril: Goyang, Corea del Sur

18 de abril: Tokio, Japón

Además, BTS realizará su primera visita oficial a Perú con dos conciertos programados para los días 8 y 9 de octubre de 2026. El recinto aún está por confirmarse.

Confirmación oficial de la presencia de la banda BTS en Lima para el mes de octubre de 2026.

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