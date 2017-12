Hace un año Kim Taehyung, más conocido como V, del grupo coreano BTS, cumplió su sueño de actuar al obtener un rol en el drama "Hwarang: The Beginning", el cual se estrenó el 19 de diciembre del año pasado. "ARMY", las fans del septeto, al no perder detalle de nada, se volcaron a redes sociales a celebrar un año del debut actoral del cantante de 21 años.

El drama de tipo histórico narra la historia de los "Hwarang" (con la traducción literal al español de 'Caballeros Flor'), un grupo élite de jóvenes del Reino de Silla. La producción retrata la pasión de los jóvenes caballeros en Seorabeol, la capital de la dinastía Silla hace 1.500 años.

Taehyung tuvo a cargo el papel de Hansung, el más joven de los "Hwarang", un personaje descrito como luminoso y cálido como la luz del sol, de personalidad pura e inocente y que deja ver su inmadurez y juventud con facilidad, mas en cuyo interior también se oculta la tristeza.

Aquí puedes ver un clip promocional del drama con la canción "Even If I Die, It's You" cantado por el mismo V junto a su compañero de BTS, Jin.

Según el portal Soompi, el joven miembro de BTS declaró respecto a su participación: "'Hwarang' es un trabajo que me ha hecho dar cuenta de muchas cosas y dado memorias hermosas e inolvidables. Estaba feliz de poder sonreír y llorar junto a Hansung en el drama y de vivir como él. Espero que la sinceridad que sentí de Hansung también haya sido transmitida a los espectadores".