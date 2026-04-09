Resumen

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Por Redacción EC

Los ídolos del k-pop, BTS, iniciaron este jueves su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. Tras la presentación inaugural, el tour mundial se posiciona como el más grande en la historia del K-pop en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

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