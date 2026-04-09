Los ídolos del k-pop, BTS, iniciaron este jueves su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. Tras la presentación inaugural, el tour mundial se posiciona como el más grande en la historia del K-pop en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

El septeto surcoreano dio inicio a su gira mundial en la ciudad de Goyang este jueves 9 de abril y, pese a los inconvenientes climáticos, el grupo se mantuvo firme sobre el escenario y continuó con su presentación, demostrando una vez más porque son considerados los reyes del K-pop.

Los asistentes, muchos de ellos vestidos de morado, tampoco se asustaron por la lluvia y esperaron fielmente al inicio del show. Como muestra de la diversidad de la comunidad de BTS, en las colas se escuchaban conversaciones en inglés, español, chino y japonés.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Como se sabe, el primer show de la gira mundial de BTS, fue en la ciudad donde nació el líder del grupo, RM. Además, en el mismo lugar están programados dos conciertos más, el 11 y 12 de abril.

Cabe resaltar que el grupo surcoreano llevará su espectáculo a importantes escenarios de Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica. En la última región ha confirmado shows en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

“Queremos encontrarnos con el público de todo el mundo lo antes posible, y dado que esta es nuestra primera gira mundial en mucho tiempo, queremos experimentar de primera mano la cultura y el ambiente de los conciertos de cada región”, dijo este jueves Jin, uno de los integrantes de la boyband.

THIS IS SO EMOTIONAL TO WATCH



THE FIREWORKS

THE BACKGROUND MUSIC

THE CHANT pic.twitter.com/kF73MTAwM3 — hope⁷ (@winnttaebear) April 9, 2026

Considerada a menudo como la mayor banda masculina del mundo, BTS regresó a los escenarios en marzo pasado por primera vez luego de una pausa de casi cuatro años, debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Ahora, la agrupación de K-Pop está inmersa en la gira mundial que promociona su álbum “Arirang”.