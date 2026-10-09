Miles de personas aglomeraron los exteriores del Hotel Marriott en Miraflores el jueves 8 de octubre | Foto: César Bueno / EC
Miles de personas aglomeraron los exteriores del Hotel Marriott en Miraflores el jueves 8 de octubre | Foto: César Bueno / EC
Por Redacción EC

En redes sociales, seguidores del grupo surcoreano BTS expresaron su profunda preocupación e indignación tras denunciar que desconocidos estuvieron apuntando con luces láser hacia las ventanas del hotel Marriott, en Miraflores, donde se hospeda la agrupación.

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