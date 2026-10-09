En redes sociales, seguidores del grupo surcoreano BTS expresaron su profunda preocupación e indignación tras denunciar que desconocidos estuvieron apuntando con luces láser hacia las ventanas del hotel Marriott, en Miraflores, donde se hospeda la agrupación.

El incidente ocurre en medio de masivas aglomeraciones registradas en los alrededores del establecimiento y de la avenida Larco.

Que estupidez estar apuntando con láser, a veces no escuchan las palabras de los chicos que esperan que las salgan a saludar, ojalá los #BTS ya no se hospedan alli lo que falta para terminar su tour.😞 https://t.co/YPmg3aATy8 — (⁶⁰)🌈JIMTOBER🎂 (@FACE95ALE) October 9, 2026

Y es que, tras un espectáculo de drones organizado en honor a la banda el jueves 8 de octubre, miles de fanáticos y transeúntes abarrotaron las calles aledañas para expresar su cariño a la banda.

Sin embargo, este despliegue generó rechazo dentro de la propia comunidad de seguidores (ARMY), que se caracteriza habitualmente por promover el respeto a la privacidad de los artistas.

Fans de BTS se congregan frente al hotel Marriott donde se hospeda el grupo | Foto: César Bueno / EC

Llamado al respeto y descontento con las autoridades

Esta se contradice al llamado expresado días atrás por el líder del grupo, RM, quien pidió empatía y calma a sus seguidores, indicando que el bullicio afuera del hotel impedía el descanso de sus compañeros, así como del equipo técnico y los demás huéspedes.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

Ante esta situación, la comunidad oficial de ARMY Chile emitió un comunicado en respaldo a los seguidores peruanos, exigiendo medidas inmediatas a la productora del espectáculo, Live Nation.

“Ustedes están a cargo de la producción y tienen la capacidad de intervenir. Les exigimos que actúen, coordinen con las autoridades y garanticen la seguridad, privacidad y descanso de BTS y de todo su equipo”, citó el comunicado del colectivo chileno.

@livenationperu, les exigimos que intervengan. Desde hace días, ARMY de Perú viene pidiendo apoyo ante el acoso que está sufriendo BTS durante su estadía. Hoy la situación llegó al punto de que circulan videos de personas apuntando con láser hacia las ventanas del hotel. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto para que se tomen medidas efectivas? Ustedes están a cargo de la producción y tienen la capacidad de intervenir. Les exigimos que actúen, coordinen con las autoridades y garanticen la seguridad, privacidad y descanso de BTS y de todo su equipo. — BTS Daily Chile⁷ (@BTSDailyChile) October 9, 2026

Todo listo para el concierto de este viernes

En tanto, la programación del concierto continúa según lo previsto. Las puertas del recinto se abrieron a las 4:00 p.m. para recibir a los miles de asistentes, muchos de los cuales acamparon durante horas en los exteriores, a la espera del inicio del espectáculo programado para las 8:00 p.m.

Mientras tanto, BTS despedirá su paso por el Perú este sábado 10 de octubre con su última fecha en Lima, para luego continuar su recorrido sudamericano con presentaciones en Chile, Argentina y Brasil.

VIDEO RECOMENDADO: